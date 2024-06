Jota Quest, Nattanzinho, Belo e Festival de Inverno; veja onde curtir o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 também reúne espetáculos, exposições e outros eventos pagos e gratuitos para o público de todas as idades

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

Mais um fim de semana chegou e o R7 vem com tudo com a programação cultural do Distrito Federal. Os destaques são os espetáculos de comédia, o circo Khronos, a volta do Cine Brasília e shows. Os eventos começam a partir desta sexta-feira (28).





Espetáculos reúnem comédia e diversão para o público Reprodução/Instagram @G7comédia e @olucasmoll





Um Cara de Pau Sem tamanho

O comediante brasiliense Lucas Moll apresenta neste sábado (29) o espetáculo “Um Cara de Pau Sem Tamanho” no Teatro do Brasília Shopping. O humorista diverte a plateia ao contar a história de uma pessoa baixa e uma visão muito peculiar do mundo.

Onde: Teatro do Brasília Shopping

Quando: Sábado (29)

Horário: 21h

Valor: A partir de R$ 40





Me Engana que Eu Posto

Com um espetáculo sobre a felicidade e a falsidade nas redes sociais, a Cia de Comédia G7 se apresenta neste sábado (29) no Teatro La Salle. O grupo estreia a peça “Me engana que Eu Posto” com um roteiro que convida o público a refletir sobre o impacto das redes sociais na vida. A classificação é de 14 anos.

Onde: Teatro La Salle- 906 Sul

Quando: até 4 de agosto

Horário: sábado e domingo às 19h

Valor: a partir de R$ 40





Missão Improviso

A Cia de Comédia Setebelos apresenta a peça ”Missão Improviso” no Teatro do Brasília Shopping no domingo (30). Os atores se desdobram para cumprir os desafios lançados pelo público da forma mais envolvente. A classificação é de 12 anos.

Onde: Teatro Brasília Shopping

Quando: domingo (30)

Horário: 20h

Valor: partir de R$ 35





Circo Khronos

Com a presença de artistas premiados, o circo Khronos está em Brasília até 4 de agosto no Boulevard Shopping. O espetáculo reúne a alegria contagiante de palhaços, equilibristas, a habilidade dos malabaristas e a apresentação do globo da morte.

Onde: Estacionamento Boulevard Shopping

Quando: Até 4 de agosto

Horário: terça-feira a sexta-feira às 20h30; Sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h30.

Valor: A partir de R$ 20





Festival termina em 16 de julho Divulgação/Pontão do Lago Sul





13° Festival de Inverno do Pontão do Lago Sul

O Festival de Inverno do Pontão do Lago Sul está de volta para aquecer o frio da capital federal. O evento reúne restaurantes do espaço com cardápios especiais, releituras de pratos e sobremesa típicas de festa junina. Os menus completos variam entre R$ 89 e R$ 129.

Onde: Pontão do Lago Sul

Quando: até 16 de julho

Horário: sexta e sábado, das 7h às 1h; domingo a quinta, das 7h à 00h;

Valor: Entrada Gratuita





Exposição relembra a construção de Brasília Divulgação/Ake Borgulund





Memórias de Brasília

O Brasília Shopping recebe a exposição “Memórias de Brasília”, um acerco de fotografias que mostram diferentes faces da cidade. Entre os destaques estão as imagens restauradas e tratadas por Celso Junior, um dos principais fotojornalistas do Brasil, que reviveu a essência da cidade capturada pelo olhar sensível e detalhista do repórter fotográfico, Ake Borgulund. A mostra fica até 2 de julho no espaço.

Onde: Praça Central Brasília Shopping

Quando: até 2 de julho

Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados das 13h às 19h.

Valor: gratuito





BiOCAnomia

O Sesi Lab está com a exposição autoral BiOCAnomia que leva reflexões sobre uma nova forma de abordar o desenvolvimento econômico e social na floresta Amazônica. A mostra terá seis espaços com cenários imersivos, jogos e obras de arte. A entrada é gratuita até domingo (23).

Onde: Setor Cultural Sul - Brasília, DF

Quando: até 3 de novembro

Horário: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, domingos e feriados das 10h às 19h

Valor: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia





“Revoluções-Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)”

O fotojornalista italiano Uliano Lucas apresenta a exposição “Revoluções-Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)” no Museu Nacional de Brasília. A mostra reúne 56 fotos do processo de independência de Angola e de Guiné-Bissau, e as celebrações pelo fim da ditadura em Portugal, em abril de 1974. Essa é a primeira vez da mostra no Brasil em comemoração do 50º aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal, movimento político e social que libertou o país após 48 anos de ditadura.

Onde: Museu de Brasília

Quando: até 7 de julho

Valor: gratuito





Brasília além dos Palácios

O Superior Tribunal de Justiça está com a exposição “Brasília além dos Palácios”, do artista visual Jeff Duprado. A mostra reúne técnicas de aquarela de papel e óleo sobre tela, retratando as paisagens cotidianas que compõem a identidade da capital federal. A exposição fica aberta até 3 de julho.

Onde: Edifício dos Plenários - STJ

Quando: segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 19h

Valor: gratuito





Ateliê Experimentação: Introdução à escultura





O Programa Educativo do CCBB Brasília promove o “Ateliê Experimentação: Introdução à escultura” neste fim de semana. A atividade propõe trabalhar os grandes feitos artísticos e tecnológicos das sociedades andinas. Crianças de 8 a 12 anos produzem uma máscara aos moldes inca e pré-incaico. A capacidade é de até 10 pessoas.

Onde: CCBB

Quando: sábado (29) e domingo (30)

Horários: 17h.

Valor: gratuito

















Cinema ficou fechado para reforma Divulgação/Cine Brasília





O Cine Brasília está de volta depois de passar por uma reforma de quase dois meses. Para animar a criançada, o espaço exibirá o filmes “Kung Fu Panda 4″. Já os jovens podem assistir aos longas “Moventes” e “Love Lies Bleeding: O Amor Sangra”. Os filmes ficam no cinema até 3 de julho

Onde: Cine Brasília

Quando: 27/06 a 03/07

Horário: Conferir sessões no site do cinema

Valor: gratuito

Atividade infantil tem duração de 60 minutos Divulgação/ Pátio Brasil





Era uma Vez

A atração “Era uma Vez” chega a Brasília com muita diversão para as férias das crianças. O evento estreia neste sábado (29) no Shopping Pátio Brasil com personagens de histórias infantis. As atividades incluem enigmas, dinâmicas e musicais.

Onde: Pátio Brasil

Quando: até 14 de julho

Horário: quinta-feira e Sexta-feira às 16h30 e 18h30; sábado e domingo às 14h30, 16h30 e 18h30

Valor: R$ 70,00 (quinta-feira e sexta-feira) ; R$ 80,00 (sábado e domingo)





Artistas se apresentam neste fim de semana Reprodução/Instagram @Jotaquest e @ Natan





Jota Quest

Brasília recebe a banda Jota Quest nesta sexta-feira (28) no Setor de Clubes Sul. O grupo promete animar os brasilienses com um repertório cheio de sucesso dos anos 90. Os artistas Marcelo Falcão e Alane também tomarão conta do palco.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sexta-feira (28)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 91





Nattanzinho e Vintage Culture





O cantor Nattanzinho se apresenta neste sábado (29), em Brasília. Com os sucessos “Comunicação falhou”, “Morena” e “Americana na Vaquejada”, o artista comandará a noite dos brasilienses em festival tradicional da capital. Para que é fã de eletrônica, o DJ Vintage Culture se apresenta no mesmo evento no domingo (30).





Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sexta-feira (28)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 191





Lulu Santos e Samuel Rosa





Com uma noite só de MPB, os cantores Lulu Santos e Samuel Rosa se apresentam no Parque da Cidade nesta sexta-feira (28).

Onde: Praça das Fontes - Parque da Cidade

Quando: sexta (28)

Horário: 18h

Valor: R$ 122





Belo e Raça Negra





Os brasilienses poderão ouvir uma sequência de pagode no no sábado (29). Os artistas Belo, Raça Negra e os grupos Turma do Pagode e Pagode do Adame serão as atrações da noite.





Onde: Praça das Fontes - Parque da Cidade

Quando: sábado (29)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 137









Veja as festas juninas que acontecem neste fim de semana no DF Divulgação/Secec-DF





ARRAIÁ CASAPARK 2024

Onde: Estacionamento da Casapark

Quando: Sábado (29)

Horário: 16h às 22h

Valor: a partir de R$ 30





ARRAIÁ DA 407 NORTE

Onde: 407 Norte

Quando: Sábado (29)

Horário: 17h às 22h

Valor: gratuito





ARRAIÁ DO COTA

Onde: Cota Mil – SCES Trecho 2

Quando: Sexta-feira (29)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 15





ARRAIÁ COUNTRY CLUB

Onde: SMPW Quadra 27 Conjunto 03 Lote Clube Q 27 – Park Way (BCC Country Club)

Quando: Sexta-feira (29)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 20





*Sob supervisão de Fausto Carneiro