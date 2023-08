JR Entrevista: presidente da Agência Espacial Brasileira quer testar lavoura na Lua; acompanhe Marco Antonio Chamon fala de acordo com a Embrapa para entender como funcionaria uma plantação no espaço JR Entrevista: presidente da Agência Espacial Brasileira quer testar lavoura na Lua; acompanhe

O convidado do JR Entrevista que vai ao ar às 19h45 desta quinta-feira (17) é o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antonio Chamon. Ao jornalista Guilherme Portanova, ele disse que a agência vai assinar um acordo com a Embrapa para fazer testes e entender como funcionaria uma lavoura no espaço. "Os americanos estão interessados. É pouco? É muito? É um primeiro passo estar dentro do programa, permitir que a gente leve um experimento para a Lua", afirmou.

Chamon está no JR Entrevista desta quinta-feira Record TV/Reprodução - 17.8.2023

Chamon explicou também como funciona o Programa Nacional de Atividades Espaciais. "Ele tem dois braços executores, que é onde o programa espacial acontece: um é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais [Inpe], que fica em São José dos Campos [SP], que se dedica entre outras coisas à área espacial e meio ambiente, controle de satéllies. E o Departamento do Comando Técnico Espacial, que é responsável por bases de lançamento, Centro de Lançamento de Alcântara e foguetes, no desenvolvimento nacional", enumera. O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais do Grupo Record e no Play Plus.