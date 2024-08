Júri condena motorista a 15 anos de prisão em caso da L4 Sul que matou duas pessoas no DF Eraldo José Cavalcante cumprirá 15 anos e 7 meses de prisão; o bombeiro Noé Albuquerque, no entanto, foi absolvido Brasília|Do R7, em Brasília 01/08/2024 - 08h58 (Atualizado em 01/08/2024 - 08h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Acidente matou mãe e filho na L4 CBMDF/Divulgação - 30.04.20

O Tribunal do Júri de Brasília condenou o advogado Eraldo José Cavalcante Pereira a 15 anos e 7 meses de prisão, acusado de provocar o acidente que matou Cleuza Maria Cayres, de 69 anos, e Ricardo Clemente Cayres, de 46 anos, em 30 de abril de 2017. O crime aconteceu enquanto Eraldo praticava um suposto racha na L4 Sul, no Distrito Federal, por volta das 19h30. Na decisão do Júri, no entanto, o bombeiro Noé Albuquerque de Oliveira foi absolvido da acusação de duplo homicídio.

Na decisão, o juiz de direito Heverson D’Abadia Teixeira Borges, salientou que Eraldo estava acima da velocidade permitida pela via, “aproximadamente 110 km/h, conforme laudos, quando a pista permitia 80 km/h, colidindo com outro carro, o qual foi arremessado em uma árvore”.

O juiz pesou na decisão a fuga de Eraldo do local do acidente, sem prestar socorro à vítima. Enquanto Noé, o segundo envolvido, permaneceu no local para prestar socorro. Os dois voltaram de uma festa em uma lancha no Lago Paranoá. Na época, Noé chegou a admitir ter ingerido bebida alcoólica para a Polícia Civil.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Duas mortes

O carro atingido por Eraldo estava ocupado por Oswaldo Clemente Cayres, sua esposa Cleuza Maria Cayres, o filho do casal, Ricardo Clemente Cayres, e ao volante o cunhado de Ricardo, Helberton Silva Quintão. O veículo foi atingido na traseira e, com o impacto, saiu da via, bateu em uma árvore e capotou. Cleusa e Ricardo que estavam no banco de trás morreram na hora. Helberton e Oswaldo se feriram, mas conseguiram escapar com vida.

Publicidade

Na decisão do juiz, Eraldo deve cumprir a sentença em regime fechado, mas a defesa do advogado ainda pode recorrer da decisão em liberdade. Em resposta ao R7, o advogado de Eraldo, Alexandre Vieira de Queiroz, disse que respeita a decisão do Júri, mas não concorda e adiantou que vai recorrer.

“Até porque contrariou a prova técnica. O importante é que foi reconhecido, com a absolvição do Noé, o que sempre defendemos: a ausência de racha”, disse.

Absolvição

O segundo envolvido na suposta corrida, o bombeiro Noé Albuquerque, foi absolvido da acusação de duplo homicídio consumado e duplo homicídio tentando. Em março de 2019, o Tribunal de Justiça do DF já havia afastado a acusação de homicídio doloso, quando há intenção de matar, contra o bombeiro. O R7 tenta contato com a defesa de Noé, mas até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.