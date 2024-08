Justiça do DF condena homem a ser preso e pagar R$ 10 mil por perseguir e ameaçar ex MPDFT afirma que ele passou a importunar a mulher depois do fim do relacionamento Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 02/08/2024 - 18h50 (Atualizado em 02/08/2024 - 18h54 ) ‌



Justiça determinou R$ 10 mil em indenização Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, no Distrito Federal , condenou um homem por perseguir e ameaçar uma ex-namorada. Além de ficar preso por mais de um ano, ele deve indenizar a mulher em R$ 10 mil por danos morais . Cabe recurso da decisão.

De acordo com o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), o homem passou a perseguir e ameaçar a vítima depois do término do relacionamento, entre outubro e novembro de 2023. As importunações aconteceram diversas vezes, presencialmente e por mensagem de áudio. Em depoimento, a mulher contou que o homem era líder religioso da igreja que ela e a família dela frequentavam.

O perseguidor confirmou as acusações durante a audiência de custódia. No julgamento, o juiz responsável afirmou que as evidências do processo são suficientes para esclarecer a existência dos crimes. Acrescenta, ainda, que a perseguição e as ameaças causavam “temor e nervosismo” na vítima e afetava a rotina, liberdade e privacidade dela.

“As provas produzidas evidenciam que o réu, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, ameaçou e perseguiu a vítima, não sendo possível desacreditar do afirmado pela ofendida e demonstrado nos autos, máxime quando confirmados pela confissão espontânea do réu”, explicou.