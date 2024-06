Justiça do DF condena homem por participação na ‘Máfia dos Concursos’

Alto contraste

Grupo é suspeito de fraudar mais de 10 concursos (Reprodução/Record Brasília)

A 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (DF) condenou um homem a cinco anos e sete meses em regime semiaberto, por participação em uma organização criminosa especializada em fraudes em concursos públicos. O réu seria responsável por aliciar os candidatos para a chamada “Máfia dos Concursos”. Segundo a sentença, o grupo utilizava pontos eletrônicos, uso de celular nos banheiros, e até mesmo aparelhos para bloquear os sinais de outros “fraudadores”. Em contrapartida, cobravam o valor de 20 vezes a remuneração do cargo comprado. A decisão cabe recurso.

Segundo o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), as investigações começaram depois de uma denúncia, que apontava a venda de vagas para o certame do Corpo de Bombeiros Militar do DF. A polícia civil foi até o local e conseguiu identificar um candidato com um celular.

O cenário começou a chamar mais atenção quando uma situação semelhante aconteceu em outra faculdade, onde também eram aplicadas as avaliações. “A partir dessas constatações de fraude, foram requeridas e deferidas interceptações telefônicas, que resultaram em relatórios detalhados sobre a extensão e o funcionamento das atividades desenvolvidas pela organização criminosa”, destaca a denúncia.

“[...] foram pelo menos 10 concursos fraudados por essa organização, se recordando do concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Secretaria de Educação do Distrito Federal, ANTAC, Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, Ministério das Cidades.” (Depoimento de testemunha no inquérito)

A atuação da organização pode ser dividida em quatro formas, diz o MPDFT. São ela: uso de ponto eletrônico; utilização de celulares escondidos no banheiro; envolvimento da banca organizadora, que preenchia a folha de resposta de acordo com o gabarito oficial; e “troca” do candidato pelo membro da organização.

“[...] os candidatos pagavam da forma que podiam. Há alguns, a gente chegou a confirmar o pagamento por meio de entrega de veículos, por meio de entrega de terrenos, pagamento em espécie, adiantamento em espécie. Até há o caso de um fraudador de Minas Gerais que chegou a vender um apartamento e deu R$ 100 mil em espécie e acabou não conseguindo também consumar a fraude” (Depoimento de testemunha no inquérito)

No decorrer das investigações, as autoridades descobriram que o leque de atuação do grupo era ainda maior, evolvendo também a falsificação de diplomas, certificados de pós-graduação, fraudes em vestibulares de medicina, além de outras infrações penais, como criação de galos para rinhas.

Réu aliciador

Ainda segundo o MPDFT, o comparsa do homem, que já está condenado, comprou uma vaga de técnico administrativo no concurso da Secretaria de Saúde, realizado em 2014. O réu também teria pagado pela aprovação e, a partir deste ponto, a dupla teria passado a trabalhar no grupo para encontrar mais “clientes”

Conversas obtidas pelas autoridades mostram que candidatos chegaram a transferir mil reais para a dupla, para acertar a fraude nos certames. “O vínculo associativo entre o denunciado e os demais membros da organização criminosa resta demonstrado, dentre outros fatores, pela sua atuação direta no aliciamento e cooptação de candidatos para a referida organização criminosa.”