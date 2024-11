Homem que matou próprio filho no DF é condenado a 21 anos de prisão Crime aconteceu em Ceilândia, em 2021, no apartamento da vítima Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 23/10/2024 - 20h07 (Atualizado em 23/10/2024 - 21h07 ) twitter

Marcelo Machado Guedes atirou no próprio filho Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou Marcelo Machado Guedes a 21 anos de prisão por matar o próprio filho com um tiro depois de uma discussão por motivo banal. Durante o julgamento, Marcelo alegou que o disparo teria sido acidental. O caso aconteceu em julho de 2021 em Ceilândia Sul, no apartamento da vítima.

De acordo com o laudo analisado, o filho de Marcelo foi atingido a curta distância, com menos de 80cm, o que indicaria “dolo intenso”. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o pai com a arma no chão, ao lado do corpo.

De acordo com Caio Todd Silva Freire, juiz presidente do júri, Marcelo também é culpado por violação de domicílio, já que o filho e a nora pediram que ele saísse do apartamento, mas ele se recusou. A vítima era responsável pelo sustento da família, filho e esposa, de forma que as consequências do crime foram consideradas como graves, já que eles ficaram desassistidos. A pena também foi agravada pelo crime ter sido cometido contra um filho.

Marcelo respondia ao processo em liberdade provisória, e foi preso sem possibilidade de recorrer em liberdade. A arma e munições utilizadas foram apreendidas.