Mulher do DF é condenada a pagar R$ 3 mil por arremessar gato de vizinha Valor é de R$ 2 mil pelas despesas com veterinário e outros mil reais por danos morais Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/08/2024 - 19h50 (Atualizado em 05/08/2024 - 20h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma pessoa viu o acontecido e testemunhou Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

A Justiça do Distrito Federal condenou uma mulher a pagar R$ 3 mil de indenização por ter arremessado o gato de uma vizinha e causado lesão grave nele. O valor equivale a R$ 2 mil por despesas pagas com veterinários por causa dos machucados e outros mil reais por danos morais pelo abalo moral sofrido pela dona do animal.

A tutora afirma que o gato dela entrou na casa da vizinha, que o arremessou para fora de forma violenta, o que causou lesões graves nele. A tutora então precisou levar o animal, que estava sangrando, ao veterinário, onde ele ficou internado por seis dias.

A defesa argumentou que não havia provas suficientes para comprovar que a vizinha teria causado as lesões e que o depoimento dado por uma testemunha era inválido por ela não ter tido uma visão clara do ocorrido.

A Justiça julgou que as provas apresentadas eram o bastante para evidenciar a violência contra o animal e identificar a autora. “Inexistem dúvidas quanto a existência do fato e de quem o praticou, sendo imperioso constar que não foi indicada a presença de terceira pessoa no local tampouco de situação diversa que pudesse justificar a condição que o animal apresentou após ser expulso da residência”, afirmou o relator do caso.

A decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal foi unânime.