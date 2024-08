Justiça do DF condena pet shop a pagar R$ 3 mil por danos morais por cão sofrer lesões em banho Cachorro teve taquicardia, hipotermia e má oxigenação no sangue Brasília|Do R7, em Brasília 13/08/2024 - 19h57 (Atualizado em 13/08/2024 - 19h57 ) ‌



Cão teve sintomas graves depois do banho Gabriela Coelho/R7 - Arquivo

O 1º Juizado Especial Cível de Águas Claras condenou uma empresa de pet shop a indenizar uma cliente em R$ 3 mil reais por danos morais depois que o cachorro dela sofrer lesões durante banho . Animal apresentou sintomas graves como taquicardia, hipotermia e cianose severa — má oxigenação no sangue.

A empresa argumentou que o cão estava agitado antes do procedimento e que não seria responsável pelos danos, mas a juíza afirma que as provas documentais apresentadas eram suficientes para comprovar a responsabilidade.

O pet shop não tinha sistema de monitoramento, então não conseguiu comprovar a defesa de que não teve envolvimento nas lesões. A falha na prestação de serviço foi corroborada, também, pelas especificações técnicas da máquina de secagem que indicava a possibilidade de elevação de temperatura.

O laudo veterinário apontou que o cachorro estava com uma temperatura alta, o que pode ter sido causado pela máquina. De acordo com a sentença, a empresa não conseguiu apresentar outras causas possíveis para os ferimentos do animal.

A juíza responsável concluiu que houve falha na prestação de serviços, e que “a responsabilidade civil do fornecedor de serviço ao consumidor é objetiva, e assim deve ele responder por eventuais falhas ou defeitos”. O pet shop pode recorrer da decisão.