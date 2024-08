Homem que furou blitz e teve carro baleado no DF não tentou atropelar PM, conclui Justiça Passageiro do veículo, Islan da Cruz Nogueira, foi atingido pelos tiros e não sobreviveu Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 12/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 12/08/2024 - 21h00 ) ‌



Raimundo Cleofas responde em liberdade Reprodução/RECORD - Arquivo

O Tribunal do Júri de Brasília decidiu nesta segunda-feira (12) que Raimundo Cleofas Alves Aristides Júnior não teve intenção de atropelar o policial militar quando tentou furar uma blitz e fugir , em outubro do ano passado. Na ocasião, agentes dispararam contra o veículo e o passageiro do carro, Islan da Cruz Nogueira, de 24 anos, morreu .

De acordo com a decisão do juiz Paulo Robério Santos Giordano, “fica patente a inexistência de dolo de matar por parte do acusado”, de modo que o motorista manobrou o carro para tentar fugir e não para atingir o policial. “Ainda que a atitude do acusado tenha sido extremamente reprovável, arriscada e irresponsável, é extreme de dúvidas que não praticou crime doloso contra a vida, e sim, ao menos em tese, lesões corporais, desobediência e embriaguez ao volante”, conclui.

Em depoimento à policiais na época do crime, o motorista negou que tentou atropelar o PM e disse que o acelerador do carro “travou”, o que fez o veículo avançar sobre os pontos de bloqueio.

A desclassificação de homicídio doloso para crimes de menor peso — lesão corporal, desobediência e embriaguez ao volante — diminui a pena prevista e faz com que o caso precise ser julgado por outro órgão, visto que o Tribunal do Júri é responsável apenas por crimes dolosos. A defesa pode recorrer da decisão.

O R7 tenta contato com a defesa de Raimundo e o espaço segue aberto para atualizações.

Relembre o caso

Na madrugada de 29 de outubro de 2023, Raimundo dirigia na Via S1, perto da Torre de TV, quando foi parado em uma blitz de trânsito. O motorista tentou fugir e atingiu um policial militar que fazia parte da ação, o que teria feito com que os agentes abrissem fogo contra o veículo.

O passageiro do carro, Islan da Cruz Nogueira, de 24 anos, foi atingido e morreu durante a abordagem. Raimundo apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. Ele responde ao processo em liberdade.