Brasília |Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

Justiça do DF declara lei de ocupação de áreas do lago como parcialmente inconstitucional Artigo em questão permitia concessão de áreas públicas ao longo dos lotes finais de cada lado dos conjuntos das QIs e QLs

Alto contraste

A+

A-

Artigo da lei foi considerado inconstitucional Gabriel Jabur/Agência Brasília - Arquivo

O Conselho Especial do TJDFT (Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios) declarou a lei que permitia a concessão das áreas verdes nos lagos Norte e Sul como parcialmente inconstitucional nesta terça-feira (2). A lei foi aprovada na CLDF (Câmara Legislativa do DF) em setembro do ano passado e sancionada pelo governador Ibaneis em outubro.

O trecho considerado inconstitucional permitia a concessão de até dois lotes de áreas públicas ao longo dos lotes finais de cada lado dos conjuntos das QIs e QLs que já haviam sido ocupados até a publicação da lei.

O PSB do DF propôs a ação, argumentando que o projeto de lei viola a Lei Orgânica do DF por não observar o procedimento de matéria reservada à lei complementar e à participação popular. Dessa forma, o partido solicitou que a construção e ocupação de terrenos públicos às margens do Lago paranoá e em becos fosse impedida.

Em contrapartida, a Mesa Diretora da CLDF afirmou que o projeto contou com amplo debate e participação popular, além de estabelecer critérios de proteção ambiental e acesso a redes de infraestrutura e equipamentos públicos.

Publicidade

O MPDFT (Ministério Público do DF e Território) avaliou que a lei é inconstitucional por dispor sobre o uso e ocupação do solo, assunto esse que só pode ser discutido como lei complementar e não como lei ordinária, conforme a Lei Orgânica do DF. Além disso, o ministério pontua que a exigência de participação da sociedade e de estudos técnicos de órgãos públicos não foi observada.

Na decisão, o desembargador relator afirma que a lei “premiou quem invadiu a área pública”. “É privatização, tanto que manda cercar [as áreas públicas] e põe na matrícula do imóvel. Isso vai ser uma mais-valia para endinheirar-se quem revender esses imóveis”, completa. Para o colegiado, o trecho é ilegal por ter sido feito por iniativa de um deputado distrital, sendo que só poderia ter sido de autoria do governador.