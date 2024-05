Justiça perdoa multa de R$10 mil de blogueiro condenado por bomba em aeroporto

Alto contraste

A+

A-

Blogueiro foi condenado a 6 anos por atentado (Antônio Cruz/Agência Brasil - Arquivo/Antônio Cruz/Agência Brasil - Arquivo)

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) acatou o pedido da defesa do blogueiro Wellington Macedo , condenado por tentar explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, e perdoou a multa de R$10.047,31 que ele deveria pagar junto com a pena de 6 anos em regime fechado. A decisão é da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

De acordo com o despacho, o indulto foi concedido pelo valor cobrado ser menor que a quantia mínima necessária para apresentar uma ação judicial. Atualmente, esse valor é de R$ 20 mil. Macedo segue preso.

Relembre

Na véspera de Natal, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desativou o artefato explosivo encontrado no Aeroporto Internacional de Brasília . Wellington Macedo foi apontado como um dos envolvidos no atentado e ficou foragido de dezembro de 2022 até setembro de 2023.

Ele foi preso no Paraguai , depois de tentar se credenciar para entrar na cerimônia de posse de Santiago Peña — evento que teve a participação do presidente Lula — mas foi barrado.

Publicidade

Macedo prestou depoimento à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do Congresso Nacional e à CPI da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) que investigaram os atos extremistas de 8 de Janeiro. No Congresso, o blogueiro ficou em silêncio durante algumas perguntas feitas relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a fake news sobre vacinação e golpe.

Já na CLDF, Macedo respondeu a algumas perguntas, mas se recusou a falar sobre divulgação de fake news , sobre vacinação, se teve ajuda na fuga para o Paraguai e sobre o vídeo em que ele dizia que cinco generais do alto escalão estavam impedindo a realização de golpe.

O blogueiro também ficou em silêncio quando questionado sobre a possibilidade de Bolsonaro ter autorizado alguma ação dos manifestantes contra o resultado do processo eleitoral.