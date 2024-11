‘Justiça segue firme': autoridades reagem à explosão na Esplanada Duas explosões foram registradas nas proximidades da Praça dos Três Poderes; um homem foi encontrado morto Brasília|Do R7 13/11/2024 - 21h58 (Atualizado em 13/11/2024 - 22h05 ) twitter

Uma das explosões foi próximo a estátua "A Justiça" Antonio Augusto/STF

Autoridades começaram a se manifestar na noite desta quarta-feira (13) após duas explosões serem registradas nas proximidades da Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. Um homem foi encontrado morto.

O ministro Flávio Dino, do STF, disse que “a Justiça segue firme e serena". Sem fazer menção ao incidente, Dino disse ter “orgulho de servir ao Brasil na Casa da Constituição: o Supremo Tribunal Federal".

Jorge Messias, advogado-geral da União, chamou o incidente de “ataque” e manifestou solidariedade aos ministros e parlamentares. Ele também informou que a Polícia Federal vai investigar o caso. “Repudio com toda a veemência os ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados. Manifesto minha solidariedade aos ministros e parlamentares. A Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da praça dos três Poderes. Precisamos saber a motivação dos ataques, bem como reestabelecer a paz e a segurança o mais rapidamente possível", disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que está atento e preocupado. “Essas explosões de hoje são graves. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas há um discurso de ódio contra o STF e as instituições", afirmou.

‌



Ibaneis Rocha (MDB), governador do DF, também se manifestou e chamou o incidente de “muito grave”. Ibaneis está em Roma. "Todas as unidades de segurança e de inteligência do Governo do Distrito Federal estão orientadas a agir com rigor e celeridade para identificar o autor ou autores, bem como a motivação para esses ataques. Minha total solidariedade às autoridades e servidores dos três poderes, desejando que a segurança de todos seja prontamente restabelecida", declarou.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do incidente. A polícia civil está no local averiguando se há mais explosivos e a Praça dos Três Poderes foi fechada.