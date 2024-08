Lei prevê cores para bengalas de acordo com grau de deficiência visual; veja detalhes Equipamento será fornecido pelo SUS, que tem 180 dias para se adaptar Brasília|Do R7, em Brasília 05/08/2024 - 11h10 (Atualizado em 05/08/2024 - 11h24 ) ‌



SUS tem 180 dias para aderir as novas regras Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Uma nova lei publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5) determina o fornecimento de “bengala longa”, usada por pessoas com cegueira e baixa visão, com a coloração correspondente com o grau de deficiência visual. As novas regras passam a valer em 180 dias, tempo necessário para a estrutura de saúde pública se adequar.

Pelo texto aprovado, as cores utilizadas vão ser:

Branca: para pessoas com cegueira;

para pessoas com cegueira; Verde: para pessoas com baixa visão (visão subnormal);

para pessoas com baixa visão (visão subnormal); Vermelha e Branca: para pessoas surdocegas

Além disso, uma equipe multiprofissional e interdisciplinar poderá, caso seja necessário, realizar uma avaliação do grau de deficiência visual do paciente. Segundo o autor do projeto, o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) acredita que a medida trará mais inclusão. “Essa prática já estava sendo consolidada em alguns locais, como, por exemplo, Recife”.

O governo vai divulgar material informativo com o significado das cores das bengalas, além dos direitos das pessoas com deficiência visual