Leite diz que Lula é quem deve explicar por que encontro privado entre eles não ocorreu

Nesta quinta-feira (6), o presidente fará sua quarta viagem ao RS

Ao ser questionado sobre um encontro a sós com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Eduardo Leite (PSDB) respondeu que quem deve explicar por que o encontro privado não ocorreu é o próprio presidente. Leite mencionou que Lula estará no Rio Grande do Sul na próxima quinta-feira (6) e espera que possam ter uma conversa mais profunda.

“Imagino que a agenda do presidente tenha suas limitações e dificuldades. Ele é quem deve responder sobre isso. Ele vai ao Rio Grande do Sul amanhã novamente e espero que tenhamos a capacidade de interagir o mais profundamente possível sobre esses temas”, declarou Leite.

Leite foi recebido por Lula no Palácio do Planalto junto com outros governadores após um evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, mas o encontro a sós não aconteceu.

Em Brasília, Leite reforçou ao presidente a necessidade de criar um programa de manutenção do emprego e renda para os trabalhadores do Rio Grande do Sul, além de solicitar apoio da União na recomposição das receitas do estado e dos municípios gaúchos.

O Rio Grande do Sul enfrenta o pior desastre climático de sua história, trabalhando na recuperação de estruturas após as enchentes que afetaram 476 dos 497 municípios do estado e deixaram 172 mortos.

Nesta quinta-feira (6), o presidente fará sua quarta viagem ao Rio Grande do Sul para acompanhar os trabalhos de recuperação no Vale do Taquari. Segundo Leite, Lula se comprometeu a analisar as propostas apresentadas nesta quarta-feira.