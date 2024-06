Brasília |Do R7, em Brasília

Leite sugere a Lula medida provisória para destinar R$ 10 bilhões ao Rio Grande do Sul Governador apresentou ao presidente, também, medida para preservar empregos no estado

Alto contraste

A+

A-

Leite enviou ofício a Lula com propostas (Mauricio Tonetto/Secom - 15)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (5) três sugestões de medidas provisórias com ações para auxiliar a reconstrução do estado em função das chuvas. Entre as medidas, Leite entregou um texto que prevê a destinação de R$ 10 bilhões ao Rio Grande do Sul.

De acordo com a sugestão formulada pela gestão de Leite, esse valor seria repassado ao estado a título de compensação financeira por perda de arrecadação imposta pela calamidade reconhecida no Rio Grande do Sul pelo Congresso Nacional. Os R$ 10 bilhões recomendados por Leite seriam livres de vinculação a atividades ou a setores específicos.

Outra minuta de medida provisória elaborada pelo governador recomenda ao governo federal implementar um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda no Rio Grande do Sul. Segundo a sugestão de Leite, esse benefício seria operacionalizado e pago pelo Ministério da Fazenda.

O valor do auxílio teria como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito caso fosse demitido, variando entre 70% a 100% do valor do seguro-desemprego.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As propostas de Leite foram enviadas a Lula por meio de um ofício. No documento, o governador afirma que “os números até agora identificados como resultantes da calamidade evidenciam que estamos diante da maior catástrofe climática enfrentada pelo estado, com repercussões em vidas perdidas, sonhos destruídos, patrimônios arruinados e cidades e municípios completamente alagados por longo período”.

O governador afirma, ainda, que estudos iniciais evidenciam uma perda de fluxo de recursos da ordem de R$ 22,1 bilhões no estado. De acordo com Leite, contribuem para o prejuízo:

Dificuldade de logística para escoamento da produção decorrente da destruição e comprometimento da segurança no trânsito por pontes e viadutos, assim como de trechos de estradas interrompidos;

Diminuição da atividade industrial em decorrência da mudança da estrutura logística que já exige o grande aumento da distância entre pontos de produção e de consumo, inclusive em vários casos, na espécie de transporte a ser utilizado em decorrência da demora na reconstrução de pontes e estradas;

Paralisação das atividades industriais nos locais onde houve afetação, durante o tempo necessário para limpeza, conserto de máquinas e equipamentos, mudanças de endereço das empresas;

Inviabilidade de continuidade de negócios por perdas totais sem reservas de recursos em empresas que não conseguirão reerguer-se após a superação da crise;

Desemprego e a queda de circulação monetária decorrentes da quebra de empresas e da redução provisória ou definitiva da produção industrial e das atividades comerciais; e

Queda de volume de prestação de serviços, especialmente naqueles municípios que podem ser tidos como arrasados pelas intempéries acontecidas no estado.