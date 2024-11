Lewandowski deve prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança da Câmara este mês Ao todo, são sete requerimentos de convocação aprovados pela comissão Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 21h13 (Atualizado em 07/11/2024 - 21h23 ) twitter

Ministro é alvo de sete convocações no colegiado Vinicius Loures / Câmara dos Deputados - 16/04/2024

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Alberto Fraga (PL-DF), disse, nesta quinta-feira (7), ao R7, que deu três opções de datas para o ministro de Segurança e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, prestar esclarecimentos ao colegiado. Ao todo, são sete requerimentos de convocação aprovados pela comissão.

As motivações elencadas pelos deputados são diversas, indo desde esclarecimentos sobre suposta interferência política na PRF (Polícia Rodoviária Federal) até a investigação de denúncias de assédio e importunação sexual envolvendo Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos.

Outro documento aprovado pretende cobrar explicações sobre as medidas que têm sido adotadas pela PF (Polícia Federal) a fim de investigar as causas dos incêndios que atingiram o Brasil este ano. As queimadas podem estar sendo intensificadas por práticas criminosas em diversas regiões do país.

Os incêndios geraram preocupação tanto pelos impactos ambientais quanto pelos prejuízos à agricultura e à pecuária.