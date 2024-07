Líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues se filia ao PT Randolfe é ex-filiado ao Rede Sustentabilidade e volta ao Partido dos Trabalhadores após 20 anos Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 18/07/2024 - 16h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h00 ) ‌



Randolfe Rodrigues assina filiação ao PT Instagram/@randolferodrigues

O senador Randolfe Rodrigues (AP) se filiou nesta quinta-feira (18) ao PT. Ele, que é o líder do governo no Congresso, estava sem partido havia mais de um ano, desde que deixou a Rede Sustentabilidade. A assinatura da filiação ocorreu no Palácio da Alvorada, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente da legenda, deputada Gleisi Hoffmann (PR). O retorno acontece quase 20 anos depois de ele também ter deixado o PT, em 2005, para se filiar ao PSOL.

“Voltei porque aquele sonho que nasceu no meu coração de menino continua vivo. Foi aqui que vi a prática das teorias que tanto li nos livros. Foi aqui que vi um homem pobre, retirante nordestino, trabalhador, metalúrgico, lutador, se tornar o maior líder mundial”, escreveu Randolfe nas redes sociais.

O retorno de Randolfe ao PT foi articulado ao longo de quase um ano, desde que anunciou sua saída da Rede Sustentabilidade após um desentendimento com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O rompimento com a Rede ocorreu após o Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) rejeitar o licenciamento ambiental para a exploração de petróleo na margem equatorial do país.

Na época, Randolfe declarou que a decisão prejudicava o estado que ele representa, o Amapá, e que foi tomada sem a escuta dos estados e da população.

Com o retorno de Randolfe ao partido, todos os líderes do governo agora são petistas. No Senado, o líder é Jaques Wagner (BA), enquanto na Câmara dos Deputados o líder é José Guimarães (CE). Como líder no Congresso, o principal papel de Randolfe é articular as votações que incluem os vetos presidenciais e projetos relacionados ao Orçamento.