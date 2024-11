Líder do governo no Senado defende Edinho Silva no comando do PT Edinho é o prefeito de Araraquara (SP) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 18h15 (Atualizado em 07/11/2024 - 19h53 ) twitter

Licenciado, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), defendeu, nesta quinta-feira (7), que o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT-SP), assuma o comando do PT. A presidente da sigla, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), deixa o posto no próximo ano. Na ocasião, Jaques negou ser uma “terceira via” para a presidência.

“Esta semana saiu na imprensa a informação de que eu poderia ser uma “terceira via” possível na sucessão da presidência do PT. Agradeço a lembrança do meu nome para disputar a presidência do meu partido, e me sentiria honrado em presidi-lo. Mas há nomes colocados de pessoas muito preparadas para assumir este importante cargo. Entre elas, destaco o nome de Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, por quem eu tenho um grande apreço”, escreveu o senador baiano nas redes sociais.

Edinho Silva exerce o segundo mandato consecutivo como prefeito de Araraquara e o quarto à frente da prefeitura.

O mandato de Jaques como senador vai até 2027. Próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho é visto como favorito na disputa. Uma ala do PT, porém, defende um nome do Nordeste para a sucessão de Gleisi.