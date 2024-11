Líder do PDT diz que Elmar desistiu de candidatura ao comando da Câmara Inicialmente favorito na disputa, Elmar teria oficializado desistência aos pedetistas Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 05/11/2024 - 18h56 (Atualizado em 05/11/2024 - 20h21 ) twitter

Líder do PDT diz que Elmar desistiu de candidatura ao comando da Câmara Divulgação/UB

O líder do PDT na Câmara dos Deputados, Afonso Motta (RS), disse, nesta terça-feira (5), que o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), comunicou à bancada pedetista a desistência da candidatura à presidência da Casa. Até o momento, oficialmente, Elmar não havia desistido do posto. Procurada pelo R7, a equipe do deputado baiano informou que “quando ele desistir”, vai “comunicar oficialmente”.

Inicialmente favorito na disputa, Elmar viu sua candidatura desidratar à medida que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não oficializou apoio ao seu nome. Na semana passada, o deputado alagoano informou que seu candidato é o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB).

“Tínhamos prometido um indicativo que alcançava o deputado Elmar Nascimento. Com a desistência do candidato Elmar, manifestada a nós, com reconhecimento, reunimos a bancada que já tinha o sentimento de apoiar o candidato do presidente Arthur Lira e decidimos por unanimidade o apoio ao deputado Hugo Motta”, relatou Afonso.

Nos últimos dias, Elmar chegou a chamar Lira de “cabo eleitoral” de Motta e disse que “perdeu um amigo”, em referência ao apoio do alagoano ao paraibano. Motta, contudo, permanece com o discurso de que manterá o “diálogo” até a “exaustão” com todas as bancadas na busca pelo maior apoio possível.

Há pouco, o PDT se juntou aos outros 11 partidos que apoiam Motta à presidência. Ao todo, são 373 deputados em prol do candidato do Republicanos. Além de Elmar, o líder do PSD, Antônio Brito (PSD-BA), concorre ao posto.