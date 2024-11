Líderes indígenas debatem com o BNDES acesso ao Fundo Amazônia Inédito, encontro marca a primeira vez que o banco dialoga com os povos indígenas Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Líderes indígenas vão ao BNDES para discutir acesso ao Fundo Amazônia Leonardo Milano/ICMBio

Cerca de 60 líderes indígenas das regiões sul, sudeste e oeste do Pará vão se reunir, na segunda-feira (25), de forma remota, com a direção do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) para discutir o acesso do grupo ao Fundo Amazônia. Criado em 2008, a ideia do fundo é atrair doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e uso sustentável da floresta amazônica. A gestão do fundo é do BNDES.

Trata-se de um encontro inédito, pois é a primeira vez que o banco dialoga com os povos originários. A ideia é entender a real necessidade na restauração e na proteção da floresta e de seus povos.

O encontro vai ser mediado pelo gabinete do líder do governo no Senado, Beto Faro (PT-PA), e terá a presença da diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello, além do presidente do banco, Aloízio Mercadante. Faro considera que a reunião demonstra o comprometimento do BNDES com a Amazônia.

O senador defende mais incentivos, por exemplo, para agricultura familiar na Amazônia. Conforme a equipe do parlamentar paraense, nos últimos 20 anos, as exportações do agronegócio brasileiro aumentaram expressivamente e deve ultrapassar os Estados Unidos, que originou tal modelo de agronegócio.

‌



Noruega anuncia US$ 60 milhões e EUA US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia

No domingo (17), tanto os Estados Unidos quanto a Noruega anunciaram doações para o Fundo Amazônia. O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, anunciou o aporte de US$ 60 milhões, cerca de R$ 350 milhões, para o fundo. O país tinha parado os investimentos, em 2019, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Segundo Jonas Gahr Støre, a retomada é por acreditar que o país voltou a ir “na direção correta".

No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou US$ 50 milhões em Manaus. Foi a primeira vez que um presidente norte-americano visitou a Floresta Amazônica. O recurso, no entanto, precisa ser aprovado pelo Congresso do país.

Ao todo, o fundo apoia 101 terras indígenas da Amazônia e 61 mil indígenas são diretamente beneficiados com os recursos.