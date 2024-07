Justiça determina que painéis de led sejam desligados no DF a partir deste domingo Decisão em caráter liminar da vara de meio ambiente fixa multa de R$ 10 mil por dia em caso de descumprimento Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 27/07/2024 - 22h32 (Atualizado em 27/07/2024 - 22h40 ) ‌



Ministério Público questiona impacto dos painéis de led no trânsito Gabriel Jabur/Agência Brasília - 16.04.2018

Os painéis de led instalados nas vias públicas do Distrito Federal terão que ser desligados a partir deste domingo (28). A decisão, em caráter provisório, é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do TJDFT (Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e dos Territórios). Publicada neste sábado (27), a medida dá 24 horas para que os letreiros luminosos sejam desligados e fixa multa de R$ 10 mil por dia em caso de descumprimento.

A ação foi movida pelo Ministério Público do Distrito Federal contra o DER (Departamento de Estradas e Rodagens) e um grupo de empresas de comunicação. No processo, são questionados o impacto das instalações nas vias públicas e a adequação dos painéis ao plano diretor de Brasília. Além disso, é questionado o impacto da instalação destes letreiros publicitários na segurança do trânsito.

“Parece um tanto evidente que a proliferação desenfreada de painéis luminosos de publicidade de variadas dimensões por toda a cidade produz intensa poluição visual, por no mínimo afetar as condições estéticas de uma cidade que, não custa reiterar sempre, é admirada em todo o mundo exatamente pela sua harmonia urbana e elevada beleza estética de sua arquitetura”, escreve o juiz na decisão.

O documento também destaca que, quanto à segurança dos motoristas, é preciso que sejam resguardados alguns princípios. “E até que advenha a certeza sobre a inofensividade dos engenhos questionados na lide, o que qualifica a situação como a de dúvida razoável, impõe-se a suspensão da situação de potencial risco, pela trivial incidência do princípio da precaução, que é basilar no Direito Ambiental”, diz o texto.

Embora a liminar tenha determinado o desligamento provisório dos painéis de led, o processo ainda será julgado pelo tribunal.