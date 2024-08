Lira cria comissão para acompanhar investigações de acidente com avião da Voepass Comissão será formada por 37 deputados federais; avião caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, e deixou 62 mortos Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 20h02 (Atualizado em 20/08/2024 - 20h21 ) ‌



Acidente com avião da Voepass Secretaria de Segurança Pública de São Paulo/Divulgação

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criou nesta terça-feira (20) uma comissão externa para acompanhar as investigações do acidente aéreo com o avião da Voepass, no último dia 9 de agosto, em Vinhedo (SP), que deixou 62 mortos.

A comissão foi criada em resposta a um pedido do deputado Bruno Ganem (Podemos-SP), que é o presidente da Comissão de Aviação e Transporte. Além dele, a comissão será composta por mais 36 deputados.

Na semana passada, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que fará uma operação assistida na Voepass a fim de “manter a prestação do serviço [da empresa] em condições adequadas”.

Em reunião com a companhia, a agência disse ter tratado sobre providências que serão tomadas para garantir a normalidade das operações depois do acidente aéreo.

‌



Como mostrou o Domingo Espetacular, com exclusividade, documentos da Anac apontam falhas e problemas nos procedimentos de manutenção da frota da Voepass.

O histórico da manutenção do avião que caiu também faz parte da investigação. O prazo para o primeiro laudo sobre a causa do acidente, segundo a Polícia Federal, é de um ano.

‌