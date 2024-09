Lira confirma apoio a Hugo Motta para Presidência da Câmara, diz líder do PT Presidente da Câmara se reuniu com líderes partidários em um almoço nesta quarta (11); Motta é nome consensual entre líderes Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 11/09/2024 - 15h37 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h57 ) ‌



Arthur Lira, presidente da Câmara, decide apoio a sucessor Mário Agra/Câmara dos Deputados

O líder do PT na Câmara, deputado Odair Cunha (MG), afirmou nesta quarta-feira (11) que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que vai apoiar Hugo Motta (Republicanos-PB) para a Presidência da Casa. A confirmação teria ocorrido durante almoço com líderes partidários. Segundo Odair, Lira disse que “apoia Hugo Motta como um nome qualificado para a construção da unidade na Casa”. O almoço também teve a participação de Altineu Cortes (PL-RJ), Doutor Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

“Não cabe debater a questão governo versus oposição, mas tão somente garantir a escolha de um nome que assegure o funcionamento harmônico e independente do Poder Legislativo. Quanto menos disputas secundárias, melhor será para os interesses do Brasil. O importante é a união em torno da aprovação de projetos relevantes que busquem o desenvolvimento sustentável e beneficiem de forma ampla toda sociedade brasileira. Como líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, vou submeter o nome de Hugo Motta ao conjunto de parlamentares da Bancada para que seja avaliado no processo de sucessão da Casa”, escreveu Odair Cunha em uma rede social.

A eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados ganhou novos contornos na última semana, com o deputado paraibano emergindo como o principal favorito de Lira na disputa. Apesar desse apoio, o cenário ainda é de intensa articulação, com os candidatos e suas bancadas buscando formar alianças estratégicas para viabilizar suas campanhas.

Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA) fecham acordo para disputa à Presidência da Câmara Instagram/@deputadoelmarnascimento

Na segunda (9), as cúpulas do União Brasil e do PSD fecharam uma aliança com foco na disputa. Em um jantar que contou com a presença dos ministros da Comunicação, Juscelino Filho, e do Turismo, Celso Sabino, o líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA), e o líder do PSD, Antonio Brito (BA), concordaram em apoiar o candidato mais viável das legendas para a presidência da Câmara.

Inicialmente, havia uma tendência de Lira em apoiar o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA). No entanto, o nome do baiano perdeu força por não ser um nome de consenso entre os parlamentares.

Ainda não foi decidido se Brito ou Elmar será o candidato na eleição, mas ambos concordaram que apoiarão aquele que tiver mais chances de enfrentar Hugo Motta até o fim do ano.

A aliança também garante ao PSD o direito de ocupar a vice-presidência do Senado. Na Casa Alta, o favorito para a disputa é o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que conta com o apoio de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Quem é Hugo Motta

Hugo Motta, aos 34 anos, é atualmente o líder do Republicanos e está no quarto mandato como deputado federal. Ele se destacou como o principal candidato para suceder Arthur Lira após o presidente nacional do Republicanos e 1º vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (SP), desistir da disputa e se tornar avalista da campanha do paraibano.

Deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), possível sucessor de Lira na Câmara Mário Agra/Câmara dos Deputados

Se conseguir apoio dos deputados e eleito, Motta será o mais jovem presidente da Câmara desde a redemocratização, superando o recorde de Aécio Neves, que assumiu a presidência aos 41 anos em 2001.

Apesar de jovem, Motta é reconhecido como um articulador experiente. Ele presidiu comissões como a de Fiscalização Financeira e Controle, a Comissão para a Privatização da Eletrobras e a CPI da Petrobras. Além disso, tem um histórico de articulação política e tem trânsito livre em diferentes alas ideológicas.

A capacidade de construir consensos é vista como uma das principais vantagem de Motta em relação aos seus concorrentes. Ele já obteve o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e conta com o respaldo do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP.