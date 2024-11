Lira e Pacheco falam de período ‘delicado’ e de ‘tensões’ no mundo em discurso no P20 Declarações foram feitas nesta quinta-feira, durante o segundo dia da 10ª Cúpula P20 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 11h25 (Atualizado em 07/11/2024 - 13h52 ) twitter

Lira e Pacheco falam de período 'delicado' Mário Agra/Câmara dos Deputados - 07/11/2024

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), destacaram nesta quinta-feira (7) que o mundo atravessa um período “delicado” e repleto de “tensões”. As declarações foram feitas nos discursos dos dois parlamentares, durante o segundo dia da 10ª Cúpula P20, evento que reúne os parlamentos das principais economias globais representadas pelo G20.

Pacheco, ressaltou a importância do P20 e os desafios democráticos enfrentados no contexto atual:

“Ao constituir o P20, o Grupo dos Vinte está à altura do desafio democrático inerente ao bom funcionamento do sistema internacional, em que se exige mais diálogo, transparência e participação das diversas nações e seus povos. Fato bastante relevante, sobretudo se considerarmos o delicado momento em que vivemos, um momento no qual a democracia é questionada em várias partes do globo”, declarou o presidente do Senado.

Lira também enfatizou as dificuldades globais, apontando as tensões entre países e os desafios que têm aprofundado as desigualdades:

“Estamos passando por um período de grandes tensões entre diversas nações. Somam-se a esse triste cenário crises humanitárias, climáticas e sanitárias que têm contribuído para o aumento das desigualdades.”

Brasil na presidência do G20

O Brasil, sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a presidência do G20 em 2023. A avaliação de integrantes do governo é de que o país tem que usar essa posição para exercer influência e, assim, colocar em práticas temas como o combate às mudanças climáticas e às desigualdades.

O grupo do G20 é formado por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Europeia e da União Africana, que recebeu status de membro na Cúpula de Nova Déli, em setembro último.

O G20 responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial.

Agenda do P20

A agenda começou nesta quarta-feira com o fórum parlamentar do G20, cujo tema é “Rumo à implementação das recomendações da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20″. Na ocasião, os temas que serão debatidos são: justiça climática e o desenvolvimento sustentável sob a perspectiva de gênero e raça; representatividade feminina em espaços decisórios e combate às desigualdades de gênero e raça; e promoção da autonomia econômica das mulheres. Por fim, haverá um coquetel de boas-vindas às delegações.

Nesta quinta-feira (7), ocorre a cúpula do P20, prevista para 10h30. Após o almoço, os presidentes vão debater sobre a contribuição dos parlamentos no combate à fome, à pobreza e à desigualdade e o papel do Legislativo no enfrentamento da crise ambiental e na sustentabilidade. Durante a noite, será realizado o jantar oficial.

Na sexta-feira (8), os parlamentares discutem a construção de uma governança global adaptada aos desafios atuais, seguido da sessão de encerramento.

No final da agenda, está prevista uma declaração conjunta que deverá ser entregue aos líderes globais no G20, marcado para a próxima semana, no Rio de Janeiro.

Foram convidadas para a cerimônia as Nações Unidas, o Parlamento Latino-Americano, o Parlamento do Mercosul, p ParlAmericans e a União Interparlamentar.