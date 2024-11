Lira e Zema se encontram para discutir renegociação da dívida dos Estados Projeto de lei foi aprovado no Senado e está em discussão na Câmara; proposta dá desconto no juros da dívida Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 23/10/2024 - 13h47 (Atualizado em 23/10/2024 - 15h56 ) twitter

Lira e Zema discutem projeto que renegocia dívida dos Estados Instagram/@oficialarthurlira - 23.10.2024

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu nesta quarta-feira (23) com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para discutir o projeto de renegociação da dívida dos estados com a União.

A proposta, que já foi aprovada pelo Senado, cria o Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados). O programa oferece descontos nos juros da dívida e, em troca, os estados devem investir em áreas como educação, saneamento, habitação, adaptação às mudanças climáticas, transporte e segurança pública.

O projeto também prevê que os estados poderão reduzir as dívidas transferindo ativos para a União, como bens, imóveis e empresas estaduais. No caso de Minas Gerais, é esperado que sejam transferidas as estatais Cemig, Copasa, Codemig e Gasmig como parte desse processo.

A discussão surge em um momento em que os estados buscam alívio financeiro. Quatro estados concentram 89,4% das dívidas estaduais: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Juntos, eles somam R$ 683,9 bilhões dos R$ 764,9 bilhões que os estados devem à União.

“Continuamos mantendo o diálogo com o governo mineiro e todos os demais entes federativos envolvidos na solução do problema que afeta a gestão dos governos estaduais”, comentou Lira nas redes sociais.

A proposta foi aprovada no Senado em agosto com a previsão de redução progressiva das parcelas das dívidas estaduais ao longo de cinco anos.

1º ano : 20% do valor original;

: 20% do valor original; 2º ano : 40%;

: 40%; 3º ano : 60%;

: 60%; 4º ano : 80%;

: 80%; 5º ano: 100%.

Essa regra vale para todos os estados que migrarem do Regime de Recuperação Fiscal para o novo programa, sem condições adicionais. O texto determina que os estados têm até 31 de dezembro de 2024 para aderir ao programa, que abrange dívidas contraídas entre 1993 e 2001.