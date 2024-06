Lira propõe afastar deputados que se envolverem em brigas nas comissões da Câmara O pronunciamento de Lira aconteceu depois do bate-boca que aconteceu na última quarta-feira (5) no Conselho de Ética

Alto contraste

A+

A-

Lira propõe afastar deputados que se envolverem em brigas (Mário Agra/Câmara dos Deputados - 04/06/2024)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que propôs ao Colégio de Líderes nesta terça-feira (11) uma mudança no Regimento Interno da Câmara para combater brigas entre parlamentares. “Apresentei ao Colégio de Líderes um projeto de resolução que muda o Regimento Interno da Câmara e cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputado do trabalho de Comissão com a aplicação de medidas cautelares àqueles que infringirem o Código de Ética”, declarou ele em suas redes sociais.

A proposta de Lira aconteceu depois do bate-boca que aconteceu na última quarta-feira (5) no Conselho de Ética enquanto Guilherme Boulos (Psol-SP) lia seu parecer pelo arquivamento do processo contra André Janones (Avante-MG). No mesmo dia, mais tarde, a deputada Luiza Erundina (Psol-SP) passou mal após discussões na Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

Outro incidente recente aconteceu em abril, quando o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) retirou a chutes um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) da Câmara, alegando que ele teria ofendido uma pessoa. A confusão envolveu até o deputado Kim Kataguiri (União-SP).

O presidente da Casa ainda alegou que caberá à Mesa da Casa adotar, cautelarmente, essas medidas se entender que o parlamentar quebrou o decoro parlamentar, decisão que pode ser referendada, ou não, pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Não podemos mais continuar assistindo aos embates quase físicos que vêm ocorrendo na Casa e que desvirtuam o ambiente parlamentar, comprometem o seu caráter democrático e - principalmente - aviltam a imagem do Parlamento na sociedade brasileira. — Arthur Lira (@ArthurLira_) June 11, 2024

Atualmente, pelo Regimento Interno da Câmara, um parlamentar só pode ser punido por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar após decisão do conselho. As punições previstas são:

censura, verbal ou escrita;

suspensão de prerrogativas regimentais por até seis meses;

suspensão do exercício do mandato por até seis meses; e

perda de mandato.