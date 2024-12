Lira sobre corte de gastos: “Governo não tem votos sequer para aprovar urgência dos PLs” Presidente da Câmara afirmou que, mesmo assim, vai colocar os pedidos de urgência em votação ainda nesta quarta-feira (4) Brasília|Do R7, em Brasília 04/12/2024 - 15h33 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira (4) que a base aliada do governo Lula não possui votos suficientes para aprovar o regime de urgência dos projetos de corte de gastos. O governo enviou os textos ao Congresso na última semana, buscando aprovação ainda este ano para demonstrar responsabilidade fiscal ao mercado.

“Hoje, o governo não tem votos sequer para aprovar as urgências dos PLs [projetos de lei]. A PEC, eu coloquei na CCJ [Comissão de Constituição e Justiça], pedi para ser extrapauta e foi retirado a pedido do governo. Porque acho que não tinha a certeza de ter os mínimos votos para aprovar a admissibilidade da PEC na CCJ”, explicou Lira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para acelerar a tramitação, é necessário aprovar o regime de urgência, que permite a votação direta no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões. Para isso, são necessários 257 votos, a maioria absoluta.

Os pedidos de urgência estavam na pauta de terça-feira (3), mas a análise foi adiada devido à insatisfação dos parlamentares com a decisão do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), que estabeleceu novas regras para o pagamento de emendas.

‌



Deputados consideram a decisão mais rígida do que a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula.

Ansiedade e turbulência na Câmara

Lira, em evento do site Jota, afirmou que a situação atual é de “muita ansiedade, de muita turbulência interna” na Casa. E isso dificulta a aprovação dos projetos e das urgências. Ele mencionou que o governo não tem votos suficientes nem para aprovar a admissibilidade da PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

‌



De qualquer forma, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que vai correr com os pedidos de urgência em votação nesta quarta-feira (4). Segundo ele, trabalhando para obter os 257 votos necessários. Ele acredita que o Congresso não faltará com sua responsabilidade.

A decisão de Flávio Dino foi confirmada por unanimidade pelo plenário do STF na noite de terça-feira (3). A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou um pedido de reconsideração de trechos que, na avaliação do Executivo e Legislativo, ultrapassam a lei sancionada por Lula.