Lira vai a evento agro com Hugo Motta e sinaliza apoio à sucessão na Presidência da Câmara Presidente da Câmara ainda não anunciou publicamente apoio a Motta, mas disse a líderes partidários que deputado será seu candidato em 2025 Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 21/10/2024 - 13h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h27 )

Lira e Hugo Motta participam de evento agro em São Paulo Douglas Gomes/Liderança do Republicanos na Câmara - 21.10.2024

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participou nesta segunda-feira (21) de um evento do agronegócio ao lado do candidato à sucessão na presidência da casa, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB).

Embora Lira ainda não tenha anunciado oficialmente Motta como seu candidato, ele tem defendido o nome do paraibano nos bastidores e entre líderes partidários. As eleições para as novas presidências do Senado e da Câmara estão agendadas para fevereiro de 2025.

Pela primeira vez desde o início da articulação para a eleição da Mesa Diretora, Lira citou nominalmente Motta ao destacar o papel dos líderes partidários na Câmara.

“Nosso Hugo Motta, líder do Republicanos, aqui representando um colégio que respeitamos muito na Câmara. O colégio de líderes na Câmara é imprescindível para que o trabalho chegue realmente ao que se destina, projetos de lei que modificam e asseguram segurança jurídica para quem produz”, afirmou Lira.

O comentário foi feito durante a 24ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, realizada em um hotel em São Paulo (SP).

A eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados ganhou novos contornos em setembro, com Motta emergindo como o favorito de Lira na disputa. Anteriormente, Lira tinha indicado a aliados que defenderia a candidatura do amigo Elmar Nascimento (União Brasil-BA) para o cargo. No entanto, o nome de Elmar enfrenta resistência tanto entre parlamentares da direita quanto da esquerda, levando Lira a apostar em um candidato mais consensual.

Além de Motta e Elmar, o líder do PSD, Antônio Brito, também está na disputa. Os dois líderes decidiram formar uma coalizão para apoiar o candidato mais viável à Presidência da Câmara no próximo ano. O acordo entre o União e o PSD também abrange a disputa pela Presidência do Senado, em sucessão ao atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Quem é Hugo Motta

Hugo Motta despontou como o principal candidato para suceder o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em setembro. Aos 35 anos, ele é médico, está no quarto mandato como deputado federal e é o atual líder do Republicanos. Embora já fosse considerado um potencial candidato à presidência da Casa, a candidatura só ganhou força após o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP), abdicar da tentativa de construir uma candidatura de consenso.

Se for confirmado candidato de Lira e eleito presidente da Câmara em 1º de fevereiro de 2025, Hugo Motta será o mais jovem a ocupar o cargo desde a redemocratização. Até o momento, o mais jovem nesse cargo foi Aécio Neves, que assumiu a presidência aos 41 anos, em 2001.

Apesar de jovem, Hugo Motta é reconhecido como um articulador experiente. Ele presidiu a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a Comissão para a Privatização da Eletrobras e a CPI da Petrobras.

Além disso, Motta é reconhecido pelo histórico de articulação em diversas bases políticas. Durante o governo de Michel Temer, atuou em sintonia com o Executivo. Com Jair Bolsonaro (PL), foi visto como um aliado. No governo atual de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Motta também tem a simpatia da bancada governista. A bancada do PT tem indicado que deve apoiar o candidato escolhido por Lira.