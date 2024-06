Livro infantil com histórias sobre a construção de Brasília será lançado em 21 de junho Projeto foi desenvolvido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura e prevê a entrega de 2 mil unidades e escolas públicas do DF

Alto contraste

A+

A-

Livro ilustrado busca conectar crianças à história da capital brasileira (Reprodução/Arquivo Pessoal)

O livro infantil “Quem Construiu Brasília?”, que conta curiosidades sobre a construção da capital, será lançado em 21 de junho, às 18h, no Espaço Cultural Renato Russo. O projeto foi desenvolvido por meio do FAC (Fundo de Apoio à Cultura) e propõe a entrega de 2 mil exemplares às escolas públicas do Distrito Federal. A obra também estará disponível em braille e em formato de audiolivro.

Com ilustrações e linguagem atrativa, o livro, destinado a crianças de 9 a 14 anos, busca conectar o público à história da capital, mostrando como era a realidade dos pioneiros que ajudaram a levantar a cidade. O enredo fala sobre pontos históricos e sobre a construção dos primeiros bairros: Núcleo Bandeirante, Vila Planalto, Candangolândia e Paranoá.

Em uma mistura de ficção e realidade, a narração começa com uma visita escolar ao Museu da República, que foi baseada em uma exposição realizada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 2017. No livro, a curiosidade da turma é despertada depois do passeio. Com isso, a professora guia os alunos pela cidade enquanto explica a origem de cada ponto histórico.

A obra foi escrita por profissionais com experiência em arquitetura e urbanismo, que estudam sobre preservação do patrimônio cultural. O projeto também contará com um blog com recursos imersivos e interativos. No site, serão disponibilizados depoimentos, fotos e mapas antigos, jogos, vídeos, e outros conteúdos dinâmicos para ampliar a experiência do leitor.