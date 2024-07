Livro raro do século 19 furtado em 2006 é devolvido à biblioteca de São Paulo

Alto contraste

PF entregou para Biblioteca Mário de Andrade obra rara furtada em 2006 PF/ divulgação - 04/07/2024

A Polícia Federal recuperou um livro raro de 1834 que tinha sido furtado da biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, em 2006. O livro, pintado a mão, se chama “Souvenirs de Rio de Janeiro” foi recuperado no fim de junho e devolvido a biblioteca nesta quarta-feira (3).

A obra foi pintada pelo artista Johann Jacob Steinmann entre 1834 e 1835 e foi recuperada com a colaboração da policial internacional. Segundo a PF, um colecionador brasileiro tinha comprado o livro de forma legal em uma casa de leilões de Londres.

O livro tinha sido furtado junto a outros objetos e gravuras da biblioteca de Mário de Andrade. As 12 gravuras do livro mostram a cidade do Rio de Janeiro e suas paisagens na primeira metade do século 19. Johann Jacob Steinmann foi um desenhista, litógrafo e pintor de paisagens.