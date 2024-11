Lojas do DF poderão abrir normalmente neste feriado do Dia da Consciência Negra Fecomércio informou que cada empresário poderá avaliar se vai abrir ou não e qual o esquema de funcionamento Brasília|Do R7, em Brasília 19/11/2024 - 09h17 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comércio poderá abrir normalmente nesta quarta Pedro Ventura/Agência Brasília -

As lojas do Distrito Federal poderão abrir normalmente nesta quarta-feira (20), feriado nacional do Dia da Consciência Negra e Dia Nacional de Zumbi dos Palmares. Segundo a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), a maioria das empresas ligadas à Federação está autorizada a funcionar normalmente, seguindo as regras da CCT (Convenções Coletivas de Trabalho) firmadas com as entidades patronais e laborais do setor de comércio e serviços.

A medida vale para os trabalhadores das empresas ligadas aos segmentos de papelarias, minimercados, floriculturas, açougues e hortifrutis, por exemplo. Assim como também as lojas de shopping e o comércio de restaurantes, bares, supermercados, feiras e drogarias.

A única categoria que não poderá trabalhar são os ligados ao Sindióptica (Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico e Fotográficos do DF), conforme norma vigente da categoria econômica.

A Federação alerta que os empresários devem seguir as normas da CCT, seguindo as determinações das jornadas de trabalho e remuneração dos funcionários prevista para os feriados.