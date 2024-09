Luan Santana, Jorge e Mateus, Expoabra e feira do morango; veja onde se divertir no DF A agenda cultural do R7 reúne atividades a partir desta quinta para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O Distrito Federal está repleto de atividades e atrações que prometem agitar o fim de semana. A agenda Cultural do R7 traz dicas para você curtir em festivais, shows, feira do morango, espetáculos e ainda levar a criançada para se divertir. Os eventos começam nesta quinta-feira (5) e ocorrem em espaços abertos e fechados.

Veja os shows deste fim de semana Reprodução/ Instagram @luansantana e jorgeemateus





Capital Inicial e Pitty

Nesta sexta-feira (6) a banda Capital Inicial e a cantora Pitty prometem uma noite nostálgica e repleta de hits que embalaram diversas gerações. Os artistas se apresentarão no Setor de Clubes Sul. A classificação é de 16 anos.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sexta-feira(6)

‌



Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 99

‌







Luan Santana e Zé Vaqueiro

Brasília terá uma das noites mais desejadas pelo público neste sábado (7). O cantor Luan Santana subirá ao palco para cantar seus maiores sucessos como “Morena” e “Mulher segura”. O cantor Zé Vaqueiro também se apresenta no local com muito piseiro.

‌







Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (7)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 166





Jorge & Mateus, Clayton & Romário e Bruno Rosa

Para animar a noite de domingo (8), a dupla Jorge e Mateus vai cantar os maiores sucessos de mais de 20 anos de carreira. O repertório inclui “Haverá Sinais”, “Seu Astral” e “Pra Sempre com Você”. Clayton & Romário e Bruno Rosa também subirão no palco.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: domingo (8)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 256





festivais reúnem atividades para todos os públicos Divulgação/Ematur-DF e Reprodução/Instagram @orquestrafilarmonicabrasilia





Expoabra com Maiara e Maraisa

Com uma programação de nove dias, o Expoabra reúne atividades voltadas para produtores e empresários do agronegócio no Distrito Federal. Na festa terá rodeio, exposição além das arenas tecnológica, técnicas, funcionais, do agronegócio e cultural. A 32ª edição acontece no Parque de Exposições da Granja do Torto com entrada gratuita. Nesta quinta (5), a música ficará por conta da dupla sertaneja Maiara e Maraisa. Os cantores Frejat, Thaeme e Thiago e Edson e Hudson também se apresentarão no evento.

Onde: Parque de Exposições da Granja do Torto

Quando: até domingo (8)

Horário: 8h às 0h

Valor: gratuito





Feira do Morango

A 28ª edição da Festa do Morango de Brasília começa nesta sexta-feira (6), em Brazlândia, no Distrito Federal, celebrando o auge da safra local. O evento ocorrerá de 6 a 8 e de 13 a 15 de setembro. Os apaixonados por morangos encontrarão muitas variedades in natura em 42 estandes de produtores rurais atendidos pela Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural).

Onde: Sede da Arcag (Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão), na BR-080, Km 13 de Brazlândia

Quando: 6 a 8 de setembro (sexta a domingo) e de 12 a 15 de setembro (quinta a domingo)

Horário: Quintas e sextas-feiras, das 18h às 2h; sábados e domingos, das 10h às 2h

Valor: gratuito





Festival Sinfônico

A Orquestra Filarmônica de Brasília promoverá o último show do Festival Sinfônico neste sábado (7). Gabriel Gossi, Eduardo Rangel e Marina Melaranci são alguns dos convidados da noite.

Onde: Concha Acústica

Quando: sábado (7)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 52,50





Veja os espetáculos deste fim de semana Divulgação/ CCBB e Espaço Cultural Renato Russo

Memórias da Água

A Companhia de Dança Afro Contemporânea Corpus entre Mundos estreia seu 11º espetáculo “Memórias da Água”, que promete transportar o público para uma jornada sensorial. A peça celebra a conexão profunda entre o ser humano e a água.

Onde: CCBB

Quando: 5 a 15 de setembro

Horário: Quinta e sexta às 20h; sábado e domingo às 18h

Valor: R$ 30 (Inteira) e R$ 30 (meia)





Autoajude-se

A Cia de Comédia G7 traz a Brasília um dos seus maiores sucessos “Autoajude-se” a partir deste sábado (7). O espetáculo mostra o universo do coaching de forma divertida e oferece ao público uma reflexão bem-humorada sobre a busca por melhorar a si mesmo.

Onde: Teatro La Salle – 906 Sul

Quando: 7 de setembro a 6 de outubro

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 40





O Minotauro

No sábado (7) e domingo (8), o Espaço Cultural Renato Russo será palco da estreia do espetáculo infantil “O Minotauro”, uma adaptação contemporânea e sensível da obra clássica de Monteiro Lobato. O espetáculo oferece uma experiência única, integrando elementos cênicos, musicais, audiovisuais e música original, criando um ambiente imersivo que promete encantar crianças e adultos de todas as idades.

Onde: Espaço Cultural Renato Russo

Quando: sábado (7) e domingo (8)

Horário: 15h

Valor: gratuito





Feira de artesanato no Venâncio Shopping Divulgação/Sejus





Feira de artesanato

Até domingo (7), o Venâncio Shopping recebe a Feira Banco de Talentos, uma oportunidade de conhecer os trabalhos de dez artesãs que irão expor peças variadas entre decoração, acessórios, roupas e itens para casas.

Onde: Piso térreo do Venâncio Shopping

Quando: até sábado(7)

Horário: 8h às 18h

Valor: gratuito

Arena Park

O Arena Park, localizada na praça central do Pátio Brasil, fica em exposição até domingo (8). A criançada pode se divertir nos escorregadores, camas elásticas e piscinas de bolinhas. A atração pode ser desfrutada por crianças e adolescentes de 2 até 15 anos.

Onde: Praça Central do Pátio Brasil

Quando: até domingo (8)

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, de 12h às 20h





Desfile acontece na Esplanada dos Ministérios Joel Rodrigues/Agência Brasília





7 de Setembro

Neste sábado (7), ocorre o tradicional desfile em comemoração ao dia da Independência do Brasil. Neste ano, terá homenagem ao esforço da nação em apoio ao Rio Grande do Sul após as enchentes no estado, a retomada da vacinação no Brasil e a importância do G20. O evento começa às 8h45, mas a abertura das arquibancadas ao público será às 6h20. O acesso é gratuito.

Onde: Esplanada dos Ministérios

Quando: sábado (7)

Horário: 8h45

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Thays Martins