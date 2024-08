Luísa Sonza revela desejo de gravar álbum em MPB: “Sempre quis explorar esse outro lado” Em entrevista à RECORD, cantora descartou a possibilidade de iniciar o novo projeto ainda neste ano Brasília|Laísa Lopes, da RECORD 20/08/2024 - 12h50 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h50 ) ‌



Cantora revela que paixão pela MPB foi inspirada pela mãe Glaucimara Castro/BS Fotografias

No último sábado (17), a cantora Luísa Sonza se apresentou em Brasília com a turnê ‘Escândalo Íntimo’. O show, que leva o nome de seu mais recente álbum de trabalho, explora o lado pop da artista, ao mesmo tempo em que faz referência a grandes nomes da MOB (Música Popular Brasileira). Em entrevista à RECORD, Luísa revelou o desejo de gravar um álbum de MPB, algo que carrega desde a adolescência.

“Minha mãe ama MPB e sempre quis que eu fizesse algo dentro desse ritmo, então esse desejo nasceu ainda na adolescência. Eu sou do pop, tenho orgulho de ser uma cantora pop, mas carrego muitas referências da música popular brasileira e acabei colaborando com grandes ícones da MPB”, revelou Luísa.

Entretanto, a cantora descartou a possibilidade de iniciar o novo projeto ainda esse ano. “No momento estou trabalhando no álbum atual que traz fortes influências da música brasileira, o que já é algo. Mas tenho vontade de ir mais fundo nesse ritmo e na Bossa Nova.”

O álbum ‘Escândalo Íntimo’ foi lançado há pouco mais de um ano e conta com trechos de músicas de artistas como Rita Lee, Alcione, Abilio Manoel, Djavan e Chico Buarque. Além disso, o disco inclui a primeira e única regravação da música “You Don’t Know Me”, de Caetano Veloso, com a participação especial do próprio cantor.

Fãs enfrentam horas na fila para ver Luísa Sonza

Para assistir de perto às performances das músicas ‘Campo de Morango’, ‘Penhasco 2′, ‘Luísa Manequim’ e ‘Lança Menina’, os fãs de Sonza enfrentaram uma longa fila no festival Na Praia, que começou a se formar por volta das 14h, sob um calor de 30°C. O show estava marcado para iniciar às 22h30.

Fã enfrentou 8h na fila para assistir ao show Laísa Lopes/RECORD

Pedro Emanoel Pena, 19, sentiu que todo o seu esforço como fã valeu a pena, principalmente por ter sido reconhecido pela artista. Em janeiro deste ano, Emanoel foi escolhido por Luísa para performar a música ‘Musa do Verão’ durante um show em Brasília.

A participação viralizou nas redes sociais. “Não imaginava que ela lembraria de mim. Quando ela me viu disse que me adorava, e eu fiquei surpreso, porque quando subi no palco em janeiro fui muito xingado na internet e pensei que ela também não tinha gostado”, revela Emanoel.

Apesar dos comentários negativos nas redes sociais, Emanoel segue acompanhando a cantora de perto. “Sou fã da Luísa Sonza há mais de seis anos e me identifico com a arte dela. Ela é só uma menina de 26 anos construindo uma carreira baseada em sonhos, e isso eu admiro”, finaliza.

A nail designer Erika Karolayne, 27, também chegou cedo ao local do show para tentar assistir de perto. “Queria sentir a emoção de vê-la de pertinho. E consegui. Quando os portões abriram, eu corri bastante”, conta Erika. Ela explica que se esforçou dessa forma pois as músicas da artista a ajudaram em um momento difícil.

“Ser fã da Luísa significa superação. Eu falo para todos que a arte dela me reergueu. Agora que estou melhor, sigo ouvindo ela todos os dias enquanto trabalho, até as minhas clientes passaram a gostar”, afirmou.