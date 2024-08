Lula defende cooperação entre Sul Global para diminuir ‘desvantagem’ no setor espacial Declaração foi dada nesta terça-feira pelo presidente durante agenda em Santiago, capital do Chile Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 06/08/2024 - 13h24 (Atualizado em 06/08/2024 - 13h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula defende setor espacial Ricardo Stuckert/PR - 05.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (6), que o setor espacial é uma das áreas em que a desigualdade entre os países “é mais gritante” e defendeu a cooperação entre as nações do Sul Global para diminuir o que chamou de “desvantagem”.

“Apesar de sua importância, o setor espacial é uma das áreas em que a desigualdade entre os países é mais gritante. Controle de exportação de componentes e insumos tecnológicos, restrições de acesso e limitações financeiras impactam desmensuradamente o Sul Global. Quando se trata de tecnologia, a prática corrente do mundo desenvolvido costuma ser correr ao topo, e como diz o economista, chutar a escada para que os outros não a alcancem”, afirmou Lula.

“A cooperação entre os países do Sul tem potencial para reverter essa desvantagem. Juntos, poderemos multiplicar a capacidade de erguer as nossas próprias escadas. Mas para que os benefícios do desenvolvimento espacial sejam compartilhados por todos, é imprescindível que sejam fomentados em marco sólido de políticas públicas. Os devaneios de bilionários, que preferem colonizar Marte a cuidar da Terra, não substitui a ação e a orientação do estado”, completou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As declarações foram dadas por Lula durante cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Centro Espacial Nacional, em Santiago, capital chilena. De acordo com o governo brasileiro, “o projeto científico e tecnológico de inovação espacial busca impulsionar o desenvolvimento da tecnologia no Chile, a fabricação de satélites e laboratórios de processamento de dados, o que permitirá reforçar a colaboração científica entre Brasil e o Chile”.