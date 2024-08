‘A gente não quer ter ingerência nem quer mandar’, diz Lula sobre PEC da segurança pública Objetivo da proposta é discutir o papel do governo federal nas iniciativas de segurança das unidades federativas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 10h17 ) ‌



Lula discute PEC da segurança pública em reunião ministerial Gabriel Silva/Estadão Conteúdo - 20.07.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (8) que os entes federados não podem brincar de fazer segurança pública e reconheceu a dificuldade em implantar políticas na área. “A gente não quer ter ingerência, nem quer mandar. A gente quer compartilhar ações conjuntas, com a definição concreta na Constituição, do papel de cada um de nós”, disse.

“Ontem eu fiz uma reunião com o ministro [da Justiça, Ricardo] Lewandowski e fiz questão de convidar os ministros que foram governadores de estado para que a gente prepare um esboço da política de segurança pública, na qual o governo federal quer se inserir junto com os estados para que a gente possa apresentar a sociedade brasileira, definitivamente, uma política de segurança pública que envolva a União, os estados e os municípios”, disse Lula.

“É a gente valorizar os entes federados, definir o papel de cada um e o compromisso de cada um para que as coisas deem certo. A gente não pode brincar de fazer segurança pública. A gente sabe a dificuldade que é a segurança pública. A gente sabe a organização que está acontecendo no mundo organizado nesse país e no mundo inteiro, porque o crime organizado virou uma multinacional de delitos e, muitas vezes, estão à frente das próprias polícias”, completou.

As declarações foram dadas por Lula durante reunião ministerial, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro ocorre em meio a cobranças públicas que o presidente tem feito aos ministros. O petista tem pedido maior divulgação das ações do governo e agilidade na entrega de medidas já anunciadas antes da apresentação de novas propostas. O Executivo é composto por 39 ministérios — incluída a pasta extraordinária para a reconstrução do Rio Grande do Sul.

Lula tem feito diversas reuniões com ministérios sobre o tema. A PEC, de iniciativa do governo federal, vai sugerir a atuação mais presente da União na segurança pública dos estados. Pela Constituição, o tema é de responsabilidade de cada unidade federativa. A matéria visa ampliar a competência da Polícia Federal no país, com a inclusão de atuação contra milícias privadas, crimes ambientais e narcotráfico.