Lula afirma que big techs usam dados 'sem pedir licença e sem pagar imposto' Presidente recebeu primeiro plano de inteligência artificial durante conferência de ciência e tecnologia, em Brasília Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 13h36 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h36 )



Em agenda, Lula volta a criticar as big techs Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo - 26.07.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (30), que as plataformas de redes sociais reúnem dados “sem pedir licença e sem pagar imposto”. A declaração foi dada durante agenda em que recebeu o primeiro plano brasileiro de inteligência artificial.

“E eu fico pensando: se essa coisa é tão boa, por que é artificial? Por que é artificial se pode ser manipulada pela inteligência humana? No fundo, é inteligência humana que pode aperfeiçoá-la. Porque nada mais é do que fazer a coletânea de todos os dados, e nós temos as big techs que fazem isso, sem pedir licença e sem pagar imposto. E ainda cobram dinheiro e ficam ricas por conta de divulgar coisas que não deveriam ser divulgadas”, afirmou Lula.

Em outro momento, Lula defendeu que a inteligência artificial gere emprego. “Eu fico muito assustado quando vejo uma matéria no jornal dizendo que a inteligência artificial pode causar 16 milhões de desempregados. Ora, se for para isso, eu não quero. Que coisa é essa tão importante que vai causar prejuízos para sociedade? A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente. E fazer dela uma fonte de fazer com que gere emprego nesse país”, defendeu o presidente.

As declarações foram dadas durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília. Na ocasião, Lula recebeu a proposta do primeiro plano brasileiro de inteligência artificial. O projeto é distribuído em cinco eixos. São eles: infraestrutura e desenvolvimento; difusão, formação e capacitação; inteligência para melhoria dos serviços públicos; inteligência para inovação empresarial e apoio ao processo regulatório e de governança.

“O que vocês fizeram hoje, de me entregar um documento sobre inteligência artificial, pensada pela universidade brasileira, pensada pelos cientistas brasileiros, é um marco neste país. Prestem atenção: o dia de hoje é um dia marcante para a sociedade brasileira. O Brasil precisa aprender a voar... E não pensem que o trabalho de vocês se encerrou, pelo contrário, começou de verdade. A minha contribuição é fazer isso acontecer”, afirmou Lula.