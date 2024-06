Lula afirma que ‘tem que passar uma borracha em toda a burocracia’ para ajudar o RS

Alto contraste

Lula confere os estragos da chuva no RS (Ricardo Stuckert/PR - 5.5.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (6), que é “preciso passar uma borracha em toda a burocracia” para socorrer o Rio Grande do Sul, assolado pelas chuvas e enchentes. O petista voltou a dizer também que o governo federal está disposto a ajudar o estado.

“Aqui tem que ser, tem que passar uma borracha em toda a burocracia. Nós temos um jeito de fazer isso, agora para fazer sempre leva um tempo. Para destruir, é rápido. Para reconstruir, é muito difícil... Então nós temos toda a disposição de trabalhar junto com o governo estadual e com os prefeitos para recuperar a casa de vocês, de dar uma chance de viver com dignidade. Nós vamos fazer isso e nós garantimos que vamos fazer”, disse Lula. Em outro momento, falou que “não dá para fazer em uma semana” e que “não vai largar em um barraco”.

As declarações foram dadas por Lula durante visita ao bairro Passo de Estrela, na cidade de Cruzeiro do Sul (RS). É a quarta agenda do presidente ao estado, desde o início da tragédia ambiental. Os compromissos do petista se estendem, ainda, com uma ida ao bairro de Navegantes, em Arroio do Meio. Os dois municípios estão entre os mais atingidos pelas enchentes.

Dados divulgados às 9h de terça-feira (4) pela Defesa Civil apontam que 172 pessoas morreram em decorrência da tragédia ambiental e outras 44 estão desaparecidas. Além disso, 35.103 estão em abrigos, enquanto 575.171, desalojados. Ao todo, 476 municípios e 2.392.686 pessoas foram afetadas pelas chuvas e enchentes.

Eduardo Leite

No trajeto até o RS, no avião presidencial, Lula estava acompanhado do governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), que esteve em Brasília nessa quarta (5) para participar de uma cerimônia alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente e se reunir com os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), respectivamente.

Ainda em Brasília, Leite apresentou a Lula dois pleitos neste momento: ajuda para amenizar perdas com arrecadação estadual e a flexibilização de regras trabalhistas. O governador gaúcho foi convidado para ir a Brasília pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para participar do anúncio de ações federais ambientais, realizado nessa quarta (5).

Ele aproveitou a ocasião para tentar uma reunião com Lula e conseguiu, mas contou com a presença de outros governadores. Por causa do curto período do encontro e da falta de privacidade, não foi capaz de discutir a fundo sobre as medidas.

Então, o governador gaúcho pediu carona no avião presidencial para que, assim, possa discutir as ações para o Rio Grande do Sul com Lula. Segundo Leite, os municípios gaúchos podem perder até R$ 10 bilhões em arrecadação com impostos durante o ano de 2024. De acordo com ele, o recurso que será economizado com a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União deve ser aplicado em ações de reconstrução.

Leite destacou, também, que a perda de arrecadação impacta no dia a dia, como na prestação de serviços municipais e em atraso de salário de servidores. A segunda medida é a criação de um programa de redução de jornadas e de salários, como ocorreu na pandemia de Covid-19, a fim de evitar demissões.