Lula anuncia doação de terrenos para consolidação de porto marítimo no Piauí Presidente autorizou também contratação de 1.351 moradias no estado em 15 empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula em evento (Cristiane Mota/Estadão Conteúdo -19.06.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta sexta-feira (21), de uma cerimônia do governo federal realizada em Teresina, no Piauí. Na ocasião, o petista anunciou a cessão de terrenos e investimentos para a área digital.

No caso do setor portuário, foi anunciada a disponibilização de terrenos e espaços físicos em águas públicas da União para a finalização do Complexo Portuário e Industrial do município de Luís Correia. Será o primeiro porto marítimo no estado.

Para a construção de um Polo de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), outra área da SPU será cedida. O imóvel onde será instalado o Polo foi desocupado pela Procuradoria Regional do Trabalho, em outubro de 2023, e está localizado no centro de Teresina. O investimento com a reestruturação e ampliação é estimado em R$ 15,3 milhões e será realizado com recursos do Ministério da Educação (MEC).

O petista assinou também uma portaria que autoriza a contratação de 1.351 moradias no estado em 15 empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida. Seis municípios piauienses devem ser beneficiados com a medida: Água Branca, Floriano, José de Freitas, Piripiri, Teresina e União. Considerando os valores máximos para cada cidade, o montante de investimento somado chega a R$ 193,7 milhões.

Publicidade

A equipe federal ainda lançou a estratégia nacional de governo digital, resultado de tamplo processo participativo com estados, municípios e sociedade civil em 2023. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços públicos de forma inclusive, transparente, participativa e sustentável. Nesse sentido, uma linha de financiamento foi criada para a transformação digital das cidades brasileiras.