Lula anuncia R$ 3 bilhões para energia, habitação, educação, saúde e cultura na Bahia Os investimentos fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido como “Novo PAC”

Lula anuncia investimentos para a Bahia Ricardo Stuckert / PR - 01/07/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta segunda-feira (1º), investimentos de mais de R$ 3 bilhões nas áreas de energia, habitação, educação, saúde e patrimônio histórico na Bahia. Os investimentos fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido como “Novo PAC”.

Essa foi a segunda agenda do presidente Lula na Bahia no dia. Pela manhã, ele esteve em Feira de Santana para a entrega da duplicação do lote 6 da BR-116. Além disso, assinou as aberturas de licitações para a duplicação do Contorno Leste do município e de trecho da BR-101.

O presidente continuará na capital baiana na terça-feira (2), quando acompanhará o desfile cívico do Dois de Julho, data que marca a independência do Brasil na Bahia.

Confira abaixo os principais investimentos anunciados no evento:

Educação: R$ 1,9 bilhão será investido na expansão e fortalecimento de institutos e universidades federais, com R$ 249,3 milhões destinados à consolidação e expansão dos institutos federais e R$ 1,18 bilhão para a educação básica. Além disso, R$ 49 milhões serão alocados para a restauração dos institutos federais e R$ 253 milhões para os hospitais universitários da Bahia.

Energia: No programa Luz Para Todos, os investimentos serão de R$ 1,5 bilhão, com a meta de levar energia a todos os baianos até 2026.

Habitação: Onze municípios do estado receberão mais de 5.700 unidades habitacionais, com recursos de R$ 882 milhões.

Saúde: R$ 90 milhões serão aplicados em três novas policlínicas nas cidades de Camaçari, Remanso e Itapetinga. Além disso, foram anunciadas 248 vagas no Programa Mais Médicos.

Cultura: R$ 50 milhões serão investidos em obras e projetos voltados para a preservação do patrimônio cultural.