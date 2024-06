Lula apresenta ações do governo federal por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente Presidente e a ministra Marina Silva fazem balanço das medidas tomadas pelo Executivo em favor do meio ambiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participam nesta quarta-feira (5) de apresentação e coletiva de imprensa sobre ações do ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta.