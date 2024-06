Lula cancela agenda com reitores e viaja para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira Previsão era de encontro com lideranças das universidades e institutos federais para tratar da greve de funcionários

O presidente Lula em reunião (Ricardo Stuckert/PR - 04.06.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a previsão de reunião com reitores de universidades e institutos federais, prevista para quinta-feira (6), e vai visitar o Rio Grande do Sul, assolado pelas chuvas e enchentes. A agenda com os funcionários públicos foi remarcada para a próxima segunda-feira (10). O governador gaúcho, Eduardo Leite, cumpre agenda nesta quarta-feira (5) em Brasília e deve se reunir com o petista, no Palácio do Planalto.

Leite foi convidado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para participar da apresentação do governo federal em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5). “Na semana passada, conversei com a ministra Marina Silva porque, dentro do nosso plano de reconstrução do Rio Grande do Sul temos um comitê científico da adaptação e resiliência climática, e estou pedindo a participação do ministério nesse comitê... E então a ministra me convidou para estar aqui hoje. O Rio Grande do Sul é um símbolo do quão importante a gente ter a compreensão do que está acontecendo em relação ao clima”, disse o governador.

“E naturalmente espero conversar com o presidente Lula para poder alinhar outras ações e trazer nossos principais pleitos, que são dois. Um programa para manutenção de emprego e renda, essencial para as empresas afetadas. E temos também a recomposição de receitas para o governo, uma vez que o governo e as prefeituras vão sofrer uma queda muito forte da arrecadação, o que vai prejudicar a prestação de serviços à população”, completou Leite, que, à tarde, se reúne com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Com a agenda desta quinta-feira (6), será a quarta visita de Lula ao estado gaúcho desde o início da tragédia ambiental. O último anúncio do governo federal para o Rio Grande do Sul foi realizado recentemente, com novas três linhas de financiamento que somam R$ 15 bilhões, em apoio às empresas. Até o momento, as ações do governo para os gaúchos somam R$ 85 bilhões. Foram mobilizados 43,5 mil profissionais, 8,9 mil equipamentos, 1,1 mil toneladas de alimentos e 13 hospitais de campanha.

Em solo gaúcho, Lula vai acompanhar os trabalhos de recuperação em uma das regiões mais atingidas pelas enchentes do último mês, o Vale do Taquari, com prefeitos e outras autoridades locais. “Às 11h, o presidente visita o bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, no qual 650 moradias foram destruídas. Na sequência, às 12h30, estará em Arroio do Meio, onde visita a cozinha solidária do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB)”, diz o Planalto.

O Rio Grande do Sul tem sido fortemente atingido por chuvas e enchentes desde o fim de abril. Dados divulgados pela Defesa Civil às 9h desta quarta afirmam que 172 pessoas morreram em decorrência da tragédia ambiental e outras 41 estão desaparecidas. Além disso, 806 pessoas estão feridas e 572.781, desalojadas. Ao todo, 476 municípios e 2.392.686 moradores foram afetados.