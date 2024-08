Lula comemora segurança no ‘Enem dos concursos’: ‘Ausência de vazamentos mostra seriedade’ Presidente também relembrou momentos em que esteve com o empresário e comunicador Silvio Santos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 18/08/2024 - 12h21 (Atualizado em 18/08/2024 - 12h26 ) ‌



Lula comemora segurança do CNU Ricardo Stuckert / PR - 16/08/2024

Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à “sala de situação” do Concurso Nacional Unificado neste domingo (18), ele destacou a segurança do ‘Enem dos concursos’ e afirmou que a ausência de vazamentos mostra a seriedade do novo modelo de concurso implementado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

“O sucesso é daqueles que foram responsáveis por entregar as provas, daqueles que foram responsáveis por guardar a segurança na prova, e a ausência de vazamentos demonstra, de forma extraordinária, que não apenas o governo, mas a sociedade brasileira está preparada para tratar com seriedade um concurso como esse”, disse o presidente.

Lula chegou ao edifício por volta das 11h e foi recebido pela ministra Esther Dweck, responsável pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que coordena a aplicação do concurso.

Durante a visita, Esther Dweck detalhou para o presidente a estrutura do Concurso Nacional Unificado, que inclui uma prova de conhecimentos gerais realizada pela manhã e, à tarde, provas específicas para diferentes áreas de atuação.

A sala de situação, instalada no edifício-sede da Dataprev em Brasília, é responsável por monitorar o andamento do concurso. O Ministério da Gestão e da Inovação está usando métodos semelhantes aos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para administrar o concurso, que é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Enem dos concursos

Neste domingo (18), mais de 2,1 milhões de candidatos participam do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como “Enem dos Concursos”, e disputam uma das 6.640 vagas previstas em 21 órgãos do governo federal. Serão duas provas, uma pela manhã e outra à tarde. O concurso será realizado em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Para candidatos de nível superior, serão aplicadas provas objetivas de conhecimentos gerais e uma dissertativa de conhecimento específico pela manhã, além de uma avaliação objetiva de conhecimentos específicos, com 50 questões, no turno vespertino. Já para nível médio, serão avaliações objetivas e uma redação no período matutino e questões objetivas no segundo turno.

A aplicação das provas envolve 210 mil colaboradores, entre aplicadores, fiscais de prova, gestores e servidores de órgãos de segurança. Foram definidos 3.647 locais de aplicação das provas e 72.041 salas para a realização do concurso.

Pelo cronograma, os resultados finais do concurso devem ser divulgados em 21 de novembro. A expectativa é de que os aprovados no certame sejam efetivados a partir de janeiro de 2025, informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Lula relembrou momentos com Silvio Santos

Durante sua fala, Lula lembrou momentos com o empresário e comunicador Silvio Santos. Neste domingo (18), Lula comentou ter viajado de avião com Silvio em 1989, quando ambos se preparavam para concorrer à presidência

Silvio Santos planejava se candidatar pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB), mas sua candidatura foi barrada pelo TSE uma semana antes da votação.

“O Silvio Santos foi o melhor apresentador, o melhor homem de televisão do país. Depois do Chacrinha, eles juntos, ou seja, não tem mais ninguém que sequer chegue perto deles.”