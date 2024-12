Lula concede maior honraria brasileira a Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai ‘Pessoa mais extraordinária que já conheci’, afirmou Lula; petista está no país vizinho para cúpula do Mercosul Brasília|Luiz Fara Monteiro, enviado da RECORD ao Uruguai, e Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília 05/12/2024 - 19h14 (Atualizado em 05/12/2024 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula e Mujica são amigos e aliados políticos Ricardo Stuckert/Presidência da República - 5.12.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu nesta quinta-feira (5) a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a maior honraria brasileira, ao ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica. Os políticos de esquerda são amigos e aliados ideológicos. O encontro ocorreu no sítio do uruguaio na capital Montevidéu, onde Lula está para a 65ª Cúpula dos Chefes de Estados do Mercosul e Estados Associados, que ocorre até esta sexta (6). Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Quando deixou o cargo, foi senador até 2018.

Ao condecorar Mujica, o petista afirmou que o uruguaio é “uma das pessoas mais extraordinárias” que já conheceu. “Essa é a comenda mais importante do Brasil. Esta medalha eu estou entregando ao Pepe Mujica não é pelo fato de ele ter sido presidente do Uruguai. Eu digo sempre para todo que a gente não escolhe irmãos. A gente não escolhe sequer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. Posso dizer para vocês que, de todos os presidentes que conheci, que eu tive amizade e que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. Ele não é um presidente, porque ele foi um companheiro, escolhido por mim para ser meu companheiro”, elogiou, emocionado.

Pelas redes sociais, Lula compartilhou o momento ao lado de Mujica e afirmou que o uruguaio é um “exemplo para todos”, pela “incansável lulta pelo melhor da América Latina e do mundo”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lula no Uruguai

No último dia da cúpula do Mercosul, há expectativa de conclusão do acordo entre o bloco sul-americano e a União Europeia, discutido há mais de 20 anos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está na capital uruguaia e também vai participar do encontro, o que eleva ainda mais a tendência de conclusão da parceria.

‌



A assinatura do acordo é defendida por Lula e tem sido uma das principais bandeiras do petista desde o início do terceiro mandato. “A linha de chegada do acordo UE-Mercosul está à vista. Vamos trabalhar, vamos cruzá-la. Temos a chance de criar um mercado de 700 milhões de pessoas. A maior parceria comercial e de investimentos que o mundo já viu. Ambas as regiões sairão ganhando”, escreveu Ursula em uma rede social nesta quinta (5), quando pousou em Montevidéu.

O evento na capital uruguaia marca o encerramento da presidência uruguaia do bloco e a transferência de comando para a Argentina, governada por Javier Milei, crítico de Lula e do Mercosul. A cúpula será a primeira com a participação da Bolívia como integrante pleno do bloco sul-americano. A entrada foi selada na cúpula anterior, em Assunção, no Paraguai, processo iniciado em 2015, com a assinatura do protocolo de adesão. Durante o encontro, ainda, será oficializada a participação do Panamá como Estado Associado do Mercosul, o primeiro país da América Central a entrar no bloco.

‌



Com a Bolívia, o Mercosul é composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela está suspensa do grupo desde agosto de 2017, em reação ao regime ditatorial de Nicolás Maduro. Com a entrada boliviana, o bloco representa 73% do território da América do Sul (13 milhões de km²), 65% da população do continente, cerca de 300 milhões de pessoas, e 70% do PIB regional — US$ 3,5 trilhões.