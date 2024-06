Lula condena fake news sobre RS: ‘Não têm preocupação com sofrimento dos outros’ Presidente foi ao Rio Grande do Sul pela quarta vez desde o início da tragédia nesta quinta-feira

Alto contraste

A+

A-

É a 4ª vez que Lula vai ao estado desde o início da tragédia (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 6.6.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a condenar, nesta quinta-feira (6), as informações falsas sobre a tragédia ambiental que assola o Rio Grande do Sul desde o fim de abril. Em Arroio do Meio (RS), ao lado de ministros para anúncio de novas medidas de socorro ao estado, Lula declarou que quem espalha fake news “não tem preocupação com o sofrimento dos outros”. É a quarta vez que o petista vai ao Rio Grande do Sul desde o início da tragédia ambiental.

“Não acreditem em nada que vocês perceberem que seja anormal. Nos tempos de hoje no Brasil, temos a indústria da mentira, da maldade, da fake news, que não têm nenhuma preocupação com o sofrimento dos outros. Têm só objetivo de negar, de destruir”, criticou o presidente.

Dados divulgados às 9h de quarta-feira (5) pela Defesa Civil local apontam que 172 pessoas morreram em decorrência da tragédia ambiental e outras 41 estão desaparecidas. Outras 30.442 estão em abrigos e 572.781, desalojadas. Ao todo, 2,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas e enchentes, em 476 municípios — 95% do estado.

Lula também pediu que os agentes públicos do estado não usem o desastre com intenções políticas. “Não permitam que as eleições deste ano atrapalhem o compromisso de vocês com o povo. Não permitam que seja usada com objetivos eleitorais essa desgraça que aconteceu. Vamos dar uma chance a este país. Uma vez na vida vamos tratar com seriedade aquilo que merece ser tratado com seriedade. A gente vai respeitar quem merece ser respeitado e a gente vai devolver ao povo gaúcho o direito de acreditar que tem gente interessada em cuidar”, declarou.