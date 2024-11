Lula conversa com Biden por telefone e recebe elogio por combate à fome e à pobreza Presidente norte-americano virá ao RJ para cúpula de líderes do G20; preparativos para o evento foram discutidos pelos líderes Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 19h24 (Atualizado em 07/11/2024 - 20h58 ) twitter

Biden confirmou presença no G20 Ricardo Stuckert/Presidência da República - 20.9.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quinta-feira (7) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O norte-americano elogiou o petista pela priorização do combate à fome e à pobreza durante a presidência do G20. O grupo, que reúne as maiores economias do mundo, é comandado pelo Brasil neste ano. A Casa Branca confirmou a presença de Biden na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em 18 e 19 de novembro.

Lula e o democrata devem se reunir em agenda bilateral na capital fluminense. A expectativa é que o petista vá ao Rio de Janeiro em 16 de novembro, para o encerramento do G20 Social. Antes da ida à cúpula do grupo, Biden deve ir a Manaus (AM).

Segundo o Palácio do Planalto, a ligação, feita por iniciativa de Biden, durou cerca de meia hora. O norte-americano confirmou a adesão dos Estados Unidos à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil e aprovada pelos demais integrantes do G20.

“Lula reiterou a amizade e admiração pelo presidente Biden e observou o excelente momento das relações Brasil-EUA nos últimos anos”, informou o Planalto. Na terça (5), o partido de Biden foi derrotado nas eleições dos EUA pelo ex-presidente Donald Trump.

De acordo com a Casa Branca, o norte-americano desejou a total recuperação do petista da queda no banheiro, quando cortou a nuca e precisou levar pontos. O acidente aconteceu no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

Biden e Lula também conversaram sobre a iniciativa conjunta em defesa dos direitos dos trabalhadores, assinada pelos presidentes em setembro do ano passado, em Nova York, nos Estados Unidos. Por fim, o líder dos EUA destacou a relevância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e o combate à mudança do clima. Eles combinaram manter contato próximo sobre o cenário regional e mundial.