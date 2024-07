Lula conversa com Biden por telefone sobre situação na Venezuela Órgão venezuelano reconheceu vitória de Maduro, mas oposição e países não aceitam resultado Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 17h21 (Atualizado em 30/07/2024 - 17h26 ) ‌



Ligação partiu de Biden Ricardo Stuckert/Presidência da República - 20.9.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone na tarde desta terça-feira (30) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a situação política da Venezuela e os impasses sobre as eleições. A ligação, de iniciativa da Casa Branca, ocorreu no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também estava na reunião. O assessor especial de Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, que foi ao país vizinho acompanhar as eleições, não esteve no encontro.

O cenário na Venezuela está incerto desde o último domingo (28), quando o atual presidente do país, Nicolás Maduro, foi reeleito. Ele foi proclamado vencedor do pleito no dia seguinte pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral), órgão venezuelano responsável pelas eleições.

A oposição, no entanto, não reconhece o resultado do CNE, que não apresentou as atas completas das urnas. Os oponentes de Maduro alegam que as eleições foram fraudadas. Países como Estados Unidos, Chile, Reino Unido e Argentina não reconheceram a vitória do chavista.

Desde então, protestos contra a reeleição de Maduro tomaram as ruas da Venezuela. Ao menos seis pessoas morreram e outras 132 foram detidas, segundo o Foro Penal, um grupo de ativistas de Direitos Humanos especializado em prisioneiros políticos.

Embora o PT, partido do presidente, já tenha reconhecido a vitória chavista, Lula ainda não se pronunciou sobre o assunto. O governo brasileiro informou que só vai se manifestar oficialmente quando todos os dados forem apresentados pela Venezuela.