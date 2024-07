Lula conversa por telefone com novo primeiro-ministro do Reino Unido Diálogo demorou cerca de 15 minutos; líderes falaram de reforçar a relação bilateral e iniciativa de combate à fome Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 31/07/2024 - 10h40 (Atualizado em 31/07/2024 - 10h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula conversa por telefone com Keir Starmer Ricardo Stuckert/PR - 02.12.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, no início da manhã desta quarta-feira (31), com o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. A conversa demorou cerca de 15 minutos. O petista cumprimentou o britânico pela vitória na eleição e o convidou para vir ao Brasil.

No telefonema, Lula ressaltou que deseja reforçar os laços bilaterais entre Brasil e Reino Unido e recordou que, em 2025, serão celebrados os 200 anos das relações dos dois países. “Reforçou que conta com a presença do primeiro-ministro Starmer na Cúpula do G-20, em novembro próximo, e enfatizou o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no dia 24 de julho corrente. Lula convidou o Reino Unido a aderir à iniciativa”, diz nota do Palácio do Planalto.

“Starmer confirmou o interesse do Reino Unido de trabalhar com o Brasil na área de mudança do clima, sobretudo no contexto da realização da COP 30 em Belém. Lula convidou Starmer para participar de reunião dos países democráticos contra o extremismo, que será realizada em setembro próximo, em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU”, completou o comunicado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Starmer, de 61 anos, foi eleito no início de julho. O Partido Trabalhista conseguiu a vitória após mudanças políticas que afastaram a legenda da esquerda e a aproximaram do centro. Entre as propostas apresentadas nesta eleição, promete aumentar os investimentos públicos, criar uma empresa estatal para energia limpa com um novo imposto sobre empresas que prejudicam o meio ambiente e aumentar o salário mínimo.