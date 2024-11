Lula conversa por telefone com presidente eleito do Uruguai e confirma visita ao país Petista parabenizou Yamandú Orsi pela vitória no pleito e mandou um abraço ao ex-presidente Pepe Mujica Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 25/11/2024 - 13h40 (Atualizado em 25/11/2024 - 14h33 ) twitter

Yamandú Orsi foi eleito neste domingo Reprodução/ redes sociais @orsi.yamandu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, na manhã desta segunda-feira (25), com o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, para parabenizá-lo pela vitória nas eleições do país. Orsi, aliado do ex-presidente Pepe Mujica, venceu no segundo turno o adversário Alvaro Delgado, que era apoiado pelo atual presidente, Luis Lacalle Pou.

Durante a conversa, o petista também mandou, por Orsi, um abraço ao ex-presidente Mujica e informou que vai visitar o Uruguai no dia 6 de dezembro, para a cúpula do Mercosul, quando pretende se encontrar com o presidente eleito e o ex-presidente.

Neste domingo (24), Lula felicitou Orsi pela vitória nas redes sociais e afirmou que o “Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional”.

Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito @OrsiYamandu, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje. Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e… — Lula (@LulaOficial) November 25, 2024

O novo presidente deve assumir em 1º de março e receber uma economia com crescimento de 3,2% previsto para este ano, de acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional). A inflação no país também diminuiu nos últimos meses. Orsi defende incentivos fiscais para atrair investimentos e reformas da Previdência Social que reduziriam a idade de aposentadoria.

Já o adversário, Delgado, prometeu prosseguir com as políticas pró-mercado de Lacalle Pou. Ele continuaria pressionando por um acordo comercial com a China, o que gerou atritos dentro do Mercosul, que defende apenas acordos em bloco.

Quem é Yamandú Orsi

Em 1991, Orsi formou-se professor de História e lecionou em escolas de Ensino Médio do interior até 2005, quando iniciou sua carreira no governo de Canelones, primeiro como secretário-geral por quase 10 anos e depois como prefeito por dois mandatos.

Ele renunciou ao cargo para disputar as internas partidárias da Frente Ampla em junho, que venceu com mais de 60% dos votos, superando em muito a ex-prefeita de Montevidéu Carolina Cosse, que contava com o apoio de comunistas e socialistas e se tornou sua companheira de chapa.