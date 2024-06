Lula conversa por telefone com Putin sobre guerra na Ucrânia Brasileiro reforçou a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica do conflito

Alto contraste

A+

A-

Líderes já se falaram em outras duas ocasiões (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 10.6.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou na manhã desta segunda-feira (10), por telefone, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin . Os líderes discutiram a situação da Ucrânia , país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. Putin abordou as posições russas em relação à conferência pela paz convocada pela Ucrânia, que deve reunir cerca de 90 países no fim desta semana, na Suíça.

O R7 apurou que o Brasil deve enviar a embaixadora na Suíça, Cláudia Buzzi, à reunião. Lula estará na Suíça dois dias antes da cúpula, mas não deve ficar no país para comparecer à conferência.

Lula reforçou a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica do conflito. Em 23 de maio, Brasil e China apresentaram proposta conjunta em busca de negociações de paz, com participação de Ucrânia e Rússia. Putin se solidarizou com as vítimas das fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim de abril.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os presidentes também debateram parcerias entre os dois países em diversas áreas e concordaram em estreitar as interações entre Brasil e Rússia no Brics, sob presidência da Rússia, e o G20, liderado pelo Brasil. Os Brics reúnem, além das duas nações, China, Índia e África do Sul. O G20 é composto pelas 20 maiores economias do mundo e as uniões Europeia e Africana.

Publicidade

Ao líder russo, Lula defendeu a necessidade de debater no G20 uma “ampla reforma” do sistema de governança global, que reflita os atuais arranjos geopolíticos e reforcem o papel da ONU (Organização das Nações Unidas) na prevenção de conflitos.

Desde a eleição brasileira de outubro de 2022, Lula e Putin já conversaram por telefone ao menos em outras duas ocasiões . Na semana passada, o presidente russo se encontrou com a presidente do Novo Banco do Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics, Dilma Rousseff, durante fórum econômico em São Petersburgo.