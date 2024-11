Lula conversa por telefone com Vladimir Putin na véspera da cúpula dos Brics Ligação ocorreu na manhã desta terça e durou cerca de 20 minutos; viagem do presidente foi cancelada por orientação médica Brasília|Do R7 22/10/2024 - 11h21 (Atualizado em 22/10/2024 - 13h52 ) twitter

Presidente não viajou ao país por orientação médica Ricardo Stuckert /PR/Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma ligação do presidente russo Vladimir Putin na manhã desta terça-feira (22). A conversa durou cerca de 20 minutos e ocorreu no dia da chegada dos representantes dos Brics à Rússia. Devido a um acidente doméstico no último sábado (19), Lula participará das reuniões por teleconferência, e a delegação brasileira será chefiada pelo chanceler Mauro Vieira.

Segundo a comunicação da Presidência, Putin perguntou sobre o estado de saúde de Lula e lamentou a ausência física de Lula no evento, devido ao acidente sofrido no sábado. E que serão feitos os arranjos para a participação dele na reunião por videoconferência. A viagem do presidente foi cancelada por orientação médica.

“Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dr.ᵃ Ana Helena Germoglio”, diz o boletim médico divulgado no sábado (19).

Nesta segunda-feira (21), primeiro dia de trabalho depois do acidente, o presidente se reuniu com o assessor especial Celso Amorim e com o titular das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“O presidente está muito ativo, superbem, mantendo contato diretamente com o ministro Mauro Vieira [Itamaraty], que está na reunião dos Brics, na Rússia […] O presidente, em nenhum momento, perdeu qualquer nível de consciência, [ou teve] desorientação. Ele mesmo que, ao cair, procurou fazer contato com a equipe do Palácio do Alvorada de primeiros cuidados. É algo muito positivo em acidente como esse”, disse Padilha.

Veja nota completa

O acidente

No fim da tarde do último sábado (19), Lula caiu no banheiro no Palácio da Alvorada, foi levado à unidade de um hospital particular, onde o ferimento na nuca foi tratado. O presidente levou cinco pontos no local. Após o atendimento médico, ele foi liberado. No dia seguinte, retornou ao hospital para novos exames. De acordo com membros do governo, o petista não perdeu a consciência.

Segundo o boletim médico, o presidente está temporariamente impedido de realizar voos longos. O Palácio do Planalto cancelou então a viagem de Lula para a Rússia, onde participaria da cúpula dos Brics. A delegação brasileira é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.